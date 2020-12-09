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  4. Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler açıklandı

Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler açıklandı

09.12.2020 16:36 | Son Güncelleme:
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Birçok kişi Türkiye'de ve dünyada en çok takipçisi olan ünlüleri merak ediyordu.

2020 yılında Instagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi Nusret oldu.

Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler

1. Nusret

1. Nusret
Takipçi sayısı: 31,4 milyon

2. Czn Burak

2. Czn Burak
Takipçi sayısı: 17,6 milyon

3. Hande Erçel

3. Hande Erçel
Takipçi sayısı: 17,5 milyon

4. Burak Özçivit

4. Burak Özçivit
Takipçi sayısı: 16,3 milyon

5. Acun Ilıcalı

5. Acun Ilıcalı
Takipçi sayısı: 13,2 milyon

6. Hadise

6. Hadise
Takipçi sayısı: 12,3 milyon

7. Demet Özdemir

7. Demet Özdemir
Takipçi sayısı: 11,8 milyon

8. Fahriye Evcen

8. Fahriye Evcen
Takipçi sayısı: 11,2 milyon

9. Neslihan Atagül

9. Neslihan Atagül
Takipçi sayısı: 11 milyon

10. Murat Boz

10. Murat Boz
Takipçi sayısı: 10,8 milyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
hepside birbirinden gereKsiz hele takip edenler tam bir zavallılar
Nusret Acuna "Höt" dese Acun orada kalır gıkını çıkaramaz. Bu işler böyleeee
takipçi sayısı artınca madalya mı veriyorlar. hiçbirini takip etmiyorum. ne yemiş, nereye gitmiş, naapmış merak da etmiyorum. onlar beni takip etsin.

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