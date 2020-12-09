Instagram'da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler açıklandı

2020 yılında Instagram'da Türkiye'nin en fazla takip edilen ismi Nusret oldu.
Instagram’da en fazla takipçisi olan Türk ünlüler
1. Nusret
Takipçi sayısı: 31,4 milyon
2. Czn Burak
Takipçi sayısı: 17,6 milyon
3. Hande Erçel
Takipçi sayısı: 17,5 milyon
4. Burak Özçivit
Takipçi sayısı: 16,3 milyon
5. Acun Ilıcalı
Takipçi sayısı: 13,2 milyon
6. Hadise
Takipçi sayısı: 12,3 milyon
7. Demet Özdemir
Takipçi sayısı: 11,8 milyon
8. Fahriye Evcen
Takipçi sayısı: 11,2 milyon
9. Neslihan Atagül
Takipçi sayısı: 11 milyon
10. Murat Boz
Takipçi sayısı: 10,8 milyon
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