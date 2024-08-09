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  4. Instagram'dan sonra Roblox'a getirilen yasağa Şahan Gökbakar'dan tepki gecikmedi! Twitter göndermesi olay oldu

Instagram'dan sonra Roblox'a getirilen yasağa Şahan Gökbakar'dan tepki gecikmedi! Twitter göndermesi olay oldu

09.08.2024 11:45
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Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.08.2024 11:45
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2 Ağustos'ta Intagram'a getirilen erişim engelinin ardından Roblox uygulamasına da yasak getirilmişti. Şahan Gökbakar getirilen yasaklara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ünlü ismin 'twitter' göndermesi ise olay oldu.

MYNET-Türkiye'nin son günlerde erişim engeli haberleri konuşuluyor. Sosyal medya platformu Instagram'ın kapatılmasının ardından çevrimiçi oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirilmişti.

BTK'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox'a erişim yasaklandı. Instagram yasağına ilk tepki gösteren isimlerden biri olan ünlü oyuncu Şahan Gökbakar bu karara da kayıtsız kalamadı.

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TWİTTER GÖNDERMESİ OLAY OLDU

Şahan Gökbakar X hesabından paylaştığı videoda; 'Başkanım telefon geldi. Şu Roblox'u kapatalım dendi... Bastım kapattım. Diyorum ki acaba telefon gelmeden bir sürpriz olarak şu Twitter'ı da mı kapatsam?' ifadelerini kullandı.

YORUM YAĞDI

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede gündem oldu. Şahan Gökbakar'a sosyal medyada; 'fazlası var eksiği yok', 'izahı olmayan şeylerin mizahı olur' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Roblox Şahan Gökbakar Twitter Instagram
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