Instagram fenomeni Caitie T. 35 yaşında emekli olabilmek için tasarruf yöntemlerini paylaştı

Los Angeles’ta yaşayan Caitie, tasarruf yatırımlarına dair bilgi sahibi olduktan sonra hayatını değiştirecek bir karara imza attı. Daha erken emekli olabilmek için harcama alışkanlıklarını farklılaştıran Caitie, takipçileriyle para biriktirme yöntemlerini paylaştı.

“NET KAZANCIM 400 BİN DOLARA ÇIKTI”

TikTok hesabından iş hayatı ve emeklilik planlarına dair bir paylaşım yapan Caitie, takipçilerine tavsiyeler vermeyi ihmal etmedi. Caitie, “Gereksiz harcamaları azaltın, mümkün olduğunca kirayı azaltın ve güvenilir kanallara yatırım yapın” dedi.

Uzun bir süredir yeni bir kıyafet ya da ev eşyası olmadığını dile getiren Caitie, “Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Bilinçli harcamalar sayesinde kazandığım parayı kutlamak için kendimi zaman zaman ödüllendiriyorum” diye konuştu.



