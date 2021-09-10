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Instagram fenomeni Caitie T. 35 yaşında emekli olabilmek için tasarruf yöntemlerini paylaştı

10.09.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 'Millennial Honey Honey' kullanıcı adı altında paylaşım yapan Caitie T, 29 yaşında ve 35 yaşında emekli olma yolunda ilerliyor. Emeklilik hedeflerine ulaştıktan sonra kullanabileceği 1 milyon doları olduğunu söyleyen fenomen isim, bir yandan da tasarruf yaptığını itiraf etti.

Instagram fenomeni Caitie T. 35 yaşında emekli olabilmek için tasarruf yöntemlerini paylaştı

Los Angeles’ta yaşayan Caitie, tasarruf yatırımlarına dair bilgi sahibi olduktan sonra hayatını değiştirecek bir karara imza attı. Daha erken emekli olabilmek için harcama alışkanlıklarını farklılaştıran Caitie, takipçileriyle para biriktirme yöntemlerini paylaştı.

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TikTok hesabından iş hayatı ve emeklilik planlarına dair bir paylaşım yapan Caitie, takipçilerine tavsiyeler vermeyi ihmal etmedi. Caitie, “Gereksiz harcamaları azaltın, mümkün olduğunca kirayı azaltın ve güvenilir kanallara yatırım yapın” dedi.

Uzun bir süredir yeni bir kıyafet ya da ev eşyası olmadığını dile getiren Caitie, “Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Bilinçli harcamalar sayesinde kazandığım parayı kutlamak için kendimi zaman zaman ödüllendiriyorum” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
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