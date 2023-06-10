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Instagram fenomeni herkesi yıllarca kanser hastası olduğunu söyleyip kandırdı! “İyileşme mücadelem” diyerek paylamıştı...

10.06.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

“MianBaobao” olarak bilinen bir fitness fenomeni, Instagram'daki takipçilerini ve yakın çevresini üç yıl önce geç evre pankreas kanseri teşhisi konulduğunu söyleyerek kandırdı. Kanser teşhisinin sonrasında takipçileriyle iyileşme sürecini paylaşarak fenomene dönüşen MianBaobao’un yalanını kocası ortaya çıkarttı.

Instagram fenomeni herkesi yıllarca kanser hastası olduğunu söyleyip kandırdı! “İyileşme mücadelem” diyerek paylamıştı...

Geç evre pankreas kanseri teşhisinin konulmasından sonra hastalıkla savaşını sosyal medyadan paylaşmaya başlayan “MianBaobao” isimli bir kadın kısa sürede fenomene dönüştü. 3 yıl boyunca hastalık ve iyileşme sürecine dair paylaşımlar yapan kadının yakın çevresine de sağlığı konusunda yalan söylediği ortaya çıktı. Kadın sosyal medyada daha fazla takipçiye sahip olabilmek için kanser teşhisi yalanını söylediğini 3 yıl sonra itiraf etti.

KOCASININ DİKKATİNDEN KAÇMADI

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South China Morning Post'a göre kadının kocası ilk olarak sosyal medyadaki paylaşımlarından şüphelendikten sonra durumu araştırmaya başladı. Fitness fenomeninin kocası, “Tedaviye her gittiğinde ailesinin hastanenin dışında beklemesini istiyordum. Doktoru her zaman yalnız görüyordu ve sağlık durumuna dair hiçbir bilgi almamıza izin vermiyordu. 2021'de tüm aile için toplam tıbbi harcamalar sadece 275 dolardı ve son iki yılda ondan hiçbir doktor, teşhis kanıtı veya hastane makbuzu görmedim” dedi.

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Kocasının durumu ifşa etmesinden sonra sağlık durumu konusunda yalan söylediğini itiraf eden MianBaobao, “Beni önemseyen, beni destekleyen tüm ailem, arkadaşlarım ve hayranlarımdan özür dilemek istiyorum. Yapmam gereken en son şeyi yaptım, kanser olduğum konusunda yalan söyledim ve üç yıl boyunca herkesi aldattım.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser fenomen

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