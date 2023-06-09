Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Natürist iki arkadaş çırılçıplak restorana gitti! Tepkiler gecikmedi... “Olumsuz yorumlara derinden üzüldük”

Natürist iki arkadaş çırılçıplak restorana gitti! Tepkiler gecikmedi... “Olumsuz yorumlara derinden üzüldük”

09.06.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki natürist Neil Cox ve 35 yaşındaki Danielle Quiggin, İngiltere’nin Cheshire şehrinde tamamen çıplak bir şekilde restorana gitti. Yemek yiyen ikili çevresindekilerin şaşkın bakışlarına rağmen herhangi bir tepki göstermediğini belirtirken sosyal medyadan paylaşım yaptıktan sonra kullanıcıların yorumlarının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Natürist iki arkadaş çırılçıplak restorana gitti! Tepkiler gecikmedi... “Olumsuz yorumlara derinden üzüldük”

Natüralizmi savunan ve tamamen doğal bir yaşam için kıyafetlerden vazgeçtiklerini dile getiren natürist iki arkadaş İngiltere’nin Cheshire şehrinde yemek yemek için yerel bir restoranı tercih etti. 34 yaşındaki natürist Neil Cox ve 35 yaşındaki Danielle Quiggin yerel restoranda büyük bir hoşgörüyle karşılandıklarını ve personelin son derece nazik aynı zamanda ilgili olduğunu dile getirdi. Ancak ikili yerel işletmede çekildikleri bir fotoğrafın sonrasında sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

“BU GERÇEK BİR SALDIRI”

1

Cheshire'den bir finans çalışanı olan Neil, "Danielle ve ben, kabul ve hoşgörü göstermeye çalışan küçük bir işletmeye yönelik sosyal medyadan yapılan saldırıları üzücü buluyoruz." dedi. Londra'da yaşayan Avustralyalı bir sağlık çalışanı olan Danielle ise, "Aynı zamanda ilk kez bu tür bir tepki topladık. Gerçekten inanılmaz bir durumdu benim için" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir

“50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

“50 yıldır sadece karım çıplak görüyordu. Şimdi herkes görüyor”

 Valize bile gerek yok! Çıplak festivallerden nüdist tatil köylerine

Valize bile gerek yok! Çıplak festivallerden nüdist tatil köylerine

 Yaklaşık 50 kişi yaşıyor! Burada herkes çıplak geziyor

Yaklaşık 50 kişi yaşıyor! Burada herkes çıplak geziyor

 Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sınır tanımadı! İçine hiçbir şey giymeden sadece pantolon askısı taktıSınır tanımadı! İçine hiçbir şey giymeden sadece pantolon askısı taktı
“Dünyanın en seksi voleybolcusu” denildi! Bikinili pozu olay yarattı“Dünyanın en seksi voleybolcusu” denildi! Bikinili pozu olay yarattı
Sevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtıSevgilisinin kocası evi bastı! Camdan dışarı çıkarak kaçtı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere Natürizm

En Çok Okunan Trend Haberler

Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi

Seksi iç çamaşırıyla balkona çıktı! Komşularını şaşkına çevirdi

Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Yeni işi şaşırttı... “Bikinili barmenim”

Hava Kuvvetleri’nde görevliydi! Yeni işi şaşırttı... “Bikinili barmenim”

Fazla kilo eleştirilerine çıplak yanıt verdi! Kıyafetsiz meydan okudu

Fazla kilo eleştirilerine çıplak yanıt verdi! Kıyafetsiz meydan okudu

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

Evinin penceresinden inşaat işçilerine göğüslerini gösterdi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Babası tahttan vazgeçti! Kraliçe adayı dikkat çekti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Bez bebekle evlenen kadın ihaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Arabada öpüşen evli olmayan çiftin cezası ağır oldu: Alenen kırbaçlanma

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.