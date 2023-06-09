Natürist iki arkadaş çırılçıplak restorana gitti! Tepkiler gecikmedi... “Olumsuz yorumlara derinden üzüldük”

Natüralizmi savunan ve tamamen doğal bir yaşam için kıyafetlerden vazgeçtiklerini dile getiren natürist iki arkadaş İngiltere’nin Cheshire şehrinde yemek yemek için yerel bir restoranı tercih etti. 34 yaşındaki natürist Neil Cox ve 35 yaşındaki Danielle Quiggin yerel restoranda büyük bir hoşgörüyle karşılandıklarını ve personelin son derece nazik aynı zamanda ilgili olduğunu dile getirdi. Ancak ikili yerel işletmede çekildikleri bir fotoğrafın sonrasında sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterdi.

“BU GERÇEK BİR SALDIRI”

Cheshire'den bir finans çalışanı olan Neil, "Danielle ve ben, kabul ve hoşgörü göstermeye çalışan küçük bir işletmeye yönelik sosyal medyadan yapılan saldırıları üzücü buluyoruz." dedi. Londra'da yaşayan Avustralyalı bir sağlık çalışanı olan Danielle ise, "Aynı zamanda ilk kez bu tür bir tepki topladık. Gerçekten inanılmaz bir durumdu benim için" diye konuştu.