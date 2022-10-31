Instagram hesap askıya alındı hatası veriyor! Instagram çöktü mü?

Instagram çöktü mü? sorusu 31 Ekim 2022'ye damgasını vuran sorulardan biri oldu. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Instagram'da kullanıcılar hesap askıya alındı hatası görmeye başladıklarını iddia etti. Peki Instagram'da ne oldu, Instagram çöktü mü?

INSTAGRAM'DA HESAP ASKIYA ALINDI HATASI!

Birçok kullanıcı, Twitter ve Ekşi Sözlük gibi mecralarda Instagram'da hesaplarının askıya alındığından söz etti. Kullanıcılar, durup dururken, bir anda hesaplarının askıya alındığına dair bir bildirim gördüklerini dile getirdi. Çoğu kullanıcı Instagram'ın politikalarını ve kurallarını ihlal etmediğini öne sürüyor.

"BİRDEN HESABIM YOK OLDU"

Ekşi Sözlük'teki bir yazar ise yaşadıklarını şöyle açıkladı;

"Az önce Instagram'da gezinirken birden robot olmadığınızı kanıtlayın dedi. Köprü resimlerini seçtirdi, telefon numarası onayı ve mail onayı istedi. Ben de bunları harfiyen yerine getirdim. Instagram hesabı normal akışta devam ederken birden hesabım yok oldu. Şimdi girmeye çalışıyorum böyle bir hesap bulunmamaktadır diye hata veriyor."

RAPORLAR GELİYOR

Downdetector ise Instagram'da bir sorun olduğuna dair kullanıcı raporların gelmeye başladığını gösterdi. Sitede "Kullanıcı raporları Instagram şirketinde problemlerin olduğuna işaret ediyor" ifadesi yer aldı. Saat 16:13 civarlarında raporların maksimum seviyeye ulaştığı görüldü.

Instagram'dan henüz bu konuya dair resmi bir açıklama gelmedi.

