Instagram laneti! Fenomen ismin ardından şimdi kocası ölü bulundu

Ünlü Instagram fenomeni Alexis Sharkey’in cesedi 2020 yılının Kasım ayında otoban kenarında bulunmuştu. Yapılan araştırmalar sonucunda ise şüpheler kocası Thomas Sharkey’in üzerine yoğunlaşmıştı. Çiftin evliliklerinde uzun süredir sorunlar yaşadığı ve aile içi şiddetin var olduğu tespit edilmişti. 29 Eylül’de çıkartılan yakalama kararı sonrasında Thomas Sharkey’in intihar ettiği açıklandı.

ÖLÜM HABERİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

89 bin kişinin takip ettiği Alexis Sharkey’in takipçileri cinayet sonrası yaşananlara inanamamış, kocası Thomas Sharkey'i suçlamışlardı. Silahla intihar eden Thomas, cinayet sonrası ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Thomas’ın polis yetkililerine dava ile ilgili yardım etmemesi, DNA örneği vermek istememesi ve bulunduğu şehirden başka bir yere taşınması şüphelerin üzerinde toplanmasına neden olmuştu.

Ölü bulunan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey'in eşi Thomas Sharkey, yetkililerin eşinin ölümüyle ilgisi olduğu iddiasıyla hakkında tutuklama emri çıkarmasından bir hafta sonra ABD'nin Florida eyaletindeki bir apartman dairesinde ölü bulundu. Thomas Sharkey’in kendini silahla vurarak öldürdüğü iddiası yer aldı. Sharkey'in ölü bulunduğu dairenin kızına ait olduğu belirtildi.



