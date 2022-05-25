Instagram mevcut şifre öğrenme: Instagram'da mevcut şifremi nasıl öğrenirim?

Günümüzde pek çok insan, Instagram kullanıyor. Çoğunlukla kullanıcılar, Instagram hesaplarına bir kez giriş yapıp, çok uzun zaman kullanmaya devam ediyorlar. Uygulamayı bir şekilde sildiklerinde veya telefon değiştirdiklerinde ise Instagram mevcut şifremi unuttum sorununa çözüm bulmaları gerekiyor. Instagram şifresini değiştirmeden şifreyi öğrenmek mümkün mü?

Instagram Şifresini Değiştirmeden Öğrenmek Mümkün Mü?

Öncelikle şunu bilmelisiniz ki şifrenizi herhangi bir yere kaydetmediyseniz Instagram şifresini değiştirmeden şifreyi öğrenmek pek mümkün değil. Tabii bir tarayıcıdan giriş yaptıysanız ve şifrenizi kaydettiyseniz şifrenizi öğrenmeniz mümkün. Eğer daha önce bilgisayarınızdan, telefonunuzdan ya da tabletinizden web tarayıcısı aracılığıyla Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız şifrenizi şu adımları izleyerek öğrenebilirsiniz:

Tarayıcınızın ayarlar bölümüne gidin ve şifreler kısmına tıklayın.

Tarayıcınızda kayıtlı pek çok şifre varsa arama kısmına Instagram yazarsanız, kaydettiğiniz şifreniz çıkacaktır.

Eğer iPhone kullanıyorsanız, Instagram şifrenizi icloud hesabınıza kaydetmiş olabilir. Bu yüzden giriş ekranında otomatik olarak bilgileriniz doldurulabilir.

Unutulan Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Eğer sadece Instagram mevcut şifremi unuttum ve öğrenmek istiyorum sorunu ile karşı karşıyaysanız sadece 4 adımda bu soruna çözüm bulabilir, şifrenizi yenileyebilirsiniz.

Yukarıdaki gibi giriş ekranında yer alan şifremi unuttum kısmına tıklayın.

Yukarıda gördüğünüz gibi üç şekilde şifrenizi yenileyebilirsiniz. E-posta, kullanıcı adı veya telefon numaranızı girerek.