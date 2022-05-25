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Instagram mevcut şifre öğrenme: Instagram'da mevcut şifremi nasıl öğrenirim?

24.05.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi Instagram'dır. Bu kadar yüksek sayıda kullanıcıya sahip bir uygulama olan Instagram ile ilgili bazı sorunlar meydana gelebilir. Bu sorunlar arasında en sık rastlanılanlardan biri de şifre unutmadır. Instagram şifrenizi unutursanız ne olur? Instagram mevcut şifre öğrenme yolları nelerdir?

Instagram mevcut şifre öğrenme: Instagram'da mevcut şifremi nasıl öğrenirim?

İçindekiler

  • Instagram Şifresini Değiştirmeden Öğrenmek Mümkün Mü?
  • Unutulan Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Günümüzde pek çok insan, Instagram kullanıyor. Çoğunlukla kullanıcılar, Instagram hesaplarına bir kez giriş yapıp, çok uzun zaman kullanmaya devam ediyorlar. Uygulamayı bir şekilde sildiklerinde veya telefon değiştirdiklerinde ise Instagram mevcut şifremi unuttum sorununa çözüm bulmaları gerekiyor. Instagram şifresini değiştirmeden şifreyi öğrenmek mümkün mü?

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Instagram Şifresini Değiştirmeden Öğrenmek Mümkün Mü?

Öncelikle şunu bilmelisiniz ki şifrenizi herhangi bir yere kaydetmediyseniz Instagram şifresini değiştirmeden şifreyi öğrenmek pek mümkün değil. Tabii bir tarayıcıdan giriş yaptıysanız ve şifrenizi kaydettiyseniz şifrenizi öğrenmeniz mümkün. Eğer daha önce bilgisayarınızdan, telefonunuzdan ya da tabletinizden web tarayıcısı aracılığıyla Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız şifrenizi şu adımları izleyerek öğrenebilirsiniz:

  • Tarayıcınızın ayarlar bölümüne gidin ve şifreler kısmına tıklayın.
  • Tarayıcınızda kayıtlı pek çok şifre varsa arama kısmına Instagram yazarsanız, kaydettiğiniz şifreniz çıkacaktır.
  • Eğer iPhone kullanıyorsanız, Instagram şifrenizi icloud hesabınıza kaydetmiş olabilir. Bu yüzden giriş ekranında otomatik olarak bilgileriniz doldurulabilir.
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Unutulan Instagram Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Eğer sadece Instagram mevcut şifremi unuttum ve öğrenmek istiyorum sorunu ile karşı karşıyaysanız sadece 4 adımda bu soruna çözüm bulabilir, şifrenizi yenileyebilirsiniz.

1

  1. Yukarıdaki gibi giriş ekranında yer alan şifremi unuttum kısmına tıklayın.

2

  1. Yukarıda gördüğünüz gibi üç şekilde şifrenizi yenileyebilirsiniz. E-posta, kullanıcı adı veya telefon numaranızı girerek.

3

  1. E-mail ile yenileme istediğinizi varsayarsak, e-mailinize gelen yenileme linkine tıkladığınızda yukarıdaki gibi bir ekran gelecek ve yeni şifrenizle giriş yapabileceksiniz.

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