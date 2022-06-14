Instagram silinen videoları geri getirme: Instagram'da silinen videolar nerede kalır?

Instagram istemediğimiz videoları silmek için bir seçenek sunar. Bu seçeneğe basıp sonradan pişman olanlar ya da yanlışlıkla silenler, videolarını geri getirmek isteyebilir. Bu tip durumlarda eğer silinen videonun üzerinden uzun bir zaman geçmediyse, kurtarılması mümkündür. Bunun için de bazı adımları izlemek gerekir.

Instagram silinen videoları geri getirme

Instagram'da silinen gönderiyi kurtarma işlemi önceden yoktu. Uygulamanın geliştirilme sürecinde yeni bir özellik olarak silinen videoları geri getirme kullanıma sunuldu. Böylece kullanıcılar için yanlışlıkla silinen gönderileri geri getirilebilme şansı doğdu. Buna video gönderileri de dahil edildi. Peki Instagram silinen videoları geri getirme adımları nelerdir?

Instagram'da silinen post'u geri alma için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

Instagram uygulamasını açın.

Ayarlar kısmına giriş yapın.

Burada karşınıza çıkan seçeneklerden Hesap'ı seçin ve 'Son Silinmiş' seçeneğine dokunun.

Son Silinmiş bölümü üzerinden söz konusu gönderiyi geri alabilirsiniz.

Eğer hesap ayarlarında 'Son Silinmiş' adlı bölümü göremiyorsanız endişeye kapılmanıza gerek yoktur. Bu durumda kullandığınız Instagram sürümü güncel olmayabilir. Güncellediğinizde bu özellik otomatikmen uygulamanızda kullanılabilir hale gelecektir.

Instagram son silinenler ekranından yanlışlıkla ya da bilerek silinen video, bu adımlarla geri getirilebilir.

Instagram'da silinen videolar nerede depolanır?

Instagram'da sildiğiniz videolara, silinen gönderilerin depolandığı 'Son Silinmiş' isimli bölümden erişebilirsiniz. Ancak şunu unutmamanız gerekiyor; silmiş olduğunuz gönderiler bu alanda en fazla 30 gün kalmaktadır. 24 saat boyunca görünür durumda olan hikayeleriniz ise en fazla 24 saat durmaktadır. Bu süre geçtikten sonra silinmiş videolarınızı geri getirmeniz mümkün olmayacaktır.

Instagram'ın sunmuş olduğu bu yöntem aynı zamanda uygulamaya hack saldırısı düzenleyen kişilere karşı da bir önlem niteliği oluşturur. Bu seçenek sayesinde hack saldırısında silinmiş gönderilerinizi en fazla 30 gün içerisinde tekrardan geri getirebilirsiniz.



