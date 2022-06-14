HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Instagram silinen videoları geri getirme: Instagram'da silinen videolar nerede kalır?

Instagram silinen videoları geri getirme: Instagram'da silinen videolar nerede kalır?

12.06.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'da yanlışlıkla sildiğimiz bir videoyu tekrardan görmek isteyebiliriz. Bunun için videoyu geri getirme yöntemlerine başvurmak gerekir. Silinen gönderileri kurtarmak için bazı yöntemler mevcuttur. Instagram silinen videoları geri getirme yöntemi var mıdır? Instagram'da silinen videolar nerede kalır?

Instagram silinen videoları geri getirme: Instagram'da silinen videolar nerede kalır?

İçindekiler

  • Instagram silinen videoları geri getirme
  • Instagram'da silinen videolar nerede depolanır?

Instagram istemediğimiz videoları silmek için bir seçenek sunar. Bu seçeneğe basıp sonradan pişman olanlar ya da yanlışlıkla silenler, videolarını geri getirmek isteyebilir. Bu tip durumlarda eğer silinen videonun üzerinden uzun bir zaman geçmediyse, kurtarılması mümkündür. Bunun için de bazı adımları izlemek gerekir.

Instagram silinen videoları geri getirme

Instagram'da silinen gönderiyi kurtarma işlemi önceden yoktu. Uygulamanın geliştirilme sürecinde yeni bir özellik olarak silinen videoları geri getirme kullanıma sunuldu. Böylece kullanıcılar için yanlışlıkla silinen gönderileri geri getirilebilme şansı doğdu. Buna video gönderileri de dahil edildi. Peki Instagram silinen videoları geri getirme adımları nelerdir?

Instagram'da silinen post'u geri alma için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekir:

  • Instagram uygulamasını açın.
  • Ayarlar kısmına giriş yapın.
  • Burada karşınıza çıkan seçeneklerden Hesap'ı seçin ve 'Son Silinmiş' seçeneğine dokunun.
  • Son Silinmiş bölümü üzerinden söz konusu gönderiyi geri alabilirsiniz.
  • Eğer hesap ayarlarında 'Son Silinmiş' adlı bölümü göremiyorsanız endişeye kapılmanıza gerek yoktur. Bu durumda kullandığınız Instagram sürümü güncel olmayabilir. Güncellediğinizde bu özellik otomatikmen uygulamanızda kullanılabilir hale gelecektir.

Instagram son silinenler ekranından yanlışlıkla ya da bilerek silinen video, bu adımlarla geri getirilebilir.

Instagram'da silinen videolar nerede depolanır?

Instagram'da sildiğiniz videolara, silinen gönderilerin depolandığı 'Son Silinmiş' isimli bölümden erişebilirsiniz. Ancak şunu unutmamanız gerekiyor; silmiş olduğunuz gönderiler bu alanda en fazla 30 gün kalmaktadır. 24 saat boyunca görünür durumda olan hikayeleriniz ise en fazla 24 saat durmaktadır. Bu süre geçtikten sonra silinmiş videolarınızı geri getirmeniz mümkün olmayacaktır.

Instagram hesap silme, kalıcı kapatma yöntemi 2022: Telefondan ve bilgisayardan Instagram hesap silme nasıl yapılır?Instagram hesap silme, kalıcı kapatma yöntemi 2022: Telefondan ve bilgisayardan Instagram hesap silme nasıl yapılır?

Instagram'ın sunmuş olduğu bu yöntem aynı zamanda uygulamaya hack saldırısı düzenleyen kişilere karşı da bir önlem niteliği oluşturur. Bu seçenek sayesinde hack saldırısında silinmiş gönderilerinizi en fazla 30 gün içerisinde tekrardan geri getirebilirsiniz.

Google smart lock ile kaydedilen Instagram hesabını silme nasıl yapılır? Google'dan Instagram hesabı silme yöntemiGoogle smart lock ile kaydedilen Instagram hesabını silme nasıl yapılır? Google'dan Instagram hesabı silme yöntemi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi?Yapay zeka: Google'ın 'En büyük korkum kapatılmak' diyen LaMDA teknolojisı gerçekten 'duyarlı' olabilir mi?
Acı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldiAcı haber az önce geldi! Felaketin bilançosu yükseldi
Edirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştıEdirne'ye akın ettiler! Bavul ve bagajlar doldu taştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Bakan Bilgin'den Temmuz zammı açıklaması

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Hacettepeli üniversite öğrencisinin paylaşımı olay oldu!

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Beşiktaş'ta yağmur altında cinsel ilişkiye girmişlerdi! Skandalın kahramanları bakın kim çıktı

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Erdoğan duyurdu! İMECE ve Türksat 6A, 2023'te uzaya fırlatılacak

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Katilin annesi her şeyi anlattı! "Benim öyle bir oğlum yok, gebersin orada"

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! Ayakta alkışlandı... "Biz daha ölmedik"

Kılıçdaroğlu'ndan çok sert sözler! Ayakta alkışlandı... "Biz daha ölmedik"

İlginizi Çekebilir

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Görünmez tehlike ölüm saçıyor! Verdiği zarar inanılmaz

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Tam 8 kadınla aynı anda ilişki yaşıyor! “İsimleri hatırlamak...”

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Yazın kurtarıcı görevi üstlenecek en iyi nemlendirici yüz kremleri

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Seyir halindeki araca çıktı! Üzeri tamamen çıplak...

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Çok az biliniyor! Hayrete düşürdü

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Oyun oynarken kendini kaybedenlere özel en rahat oyuncu koltukları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.