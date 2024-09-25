İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi Enes Çetinkaya'dan duygulandıran paylaşım! "Bırakıp gittin"

Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Gişe Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, 5. katta bulunan dairesinden atladı. Site güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aykut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Aykut'un geride bıraktığı sevgilisi avukat Enes Çetinkaya kız arkadaşına veda paylaşımıyla duygulandırdı.

VEDA MEKTUBU BIRAKTI

Genç kadının evinde yapılan incelemelerde veda mektubu ortaya çıktı. Hayatını kaybeden Kübra Aykut veda mektubunda, “Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi” ifadelerine yer verdi.

Fenomenin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin yapılmasının ardından genç kadının cenazesi memleketi Bursa'da defnedildi.

SEVGİLİSİNDEN VEDA PAYLAŞIMI

Yaşamını yitiren fenomen Kübra Yakut'un sevgilisi Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı.

Enes Çetinkaya sevgilisinin Bursa'da gerçekleşen cenaze töreninin ardından sosyal medya hesabından veda paylaşımı yaptı.

Avukat Çetinkaya, vefat eden kız arkadaşı Kübra Yakut ile bir karesini paylaşarak, "Bırakıp gittin.." notunu düştü.

Daha sonra arabada birlikte şarkı söyledikleri anın videosunu paylaşan Çetinkaya paylaşımına, "Üzmeyeceğim seni, gitmeyeceğim demiştin." şeklinde yazdı.