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  4. İntihar teşebbüsünde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Geçmiş olsun mesajı bekledim

İntihar teşebbüsünde bulunan Ceyda Ersoy'dan ilk açıklama: Geçmiş olsun mesajı bekledim

10.05.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciciş kardeşler olarak tanınan Ceyda Ersoy'un geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın kendisine iş vermemesine dayanamayıp intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Sağlığına kavuşan Ersoy, yayınladığı videoda kendisine mesaj dahi göndermeyen Ilıcalı'ya sitem etti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından kardeşi Ceyda Ersoy'un sedyede çekilen bir fotoğrafını paylaşan Esra Ersoy, "Kardeşim 'Acun Ilıcalı bana iş vermiyor' diye intihar etti" dedi. Bu olayla gündeme bomba gibi düşen Ceyda Ersoy, sağlığına kavuştuktan sonra sosyal medya hesabından bir video yayınladı.

Cicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söylediCicişler olarak tanınan kardeşlerden Esra Ersoy, kardeşi Ceyda Ersoy'un intihar girişiminde bulunduğunu söyledi

"ACUN BEY'İN MESAJINI BEKLEDİM"

Durumunun iyi olduğunu belirten Ceyda Ersoy, "Ben de dünyadayım, sizlerleyim yaşıyorum. 3 saat daha hastaneye yetiştirilmeseymişim ölecekmişim. Ölmedim. Yoğun bakımda komadaymışım. O anlarda değişik haberler çıkmış hakkımda. Acun Ilıcalı beyi çok severim çok saygı duyarım ve çok iyi bir yapımcı. Ben bugüne kadar birçok projede yer aldım fakat kendisiyle hiç çalışmadım. Belki çalışırım, çalışmam bilemiyorum. Fakat bu kadar haberler olmuş ben yoğun bakımdayım, kim olursam olayım onun gibi iyi insandan geçmiş olsun mesajı beklerdim" diyerek sitem etti.

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 15 yorum
Aferim Acun, gözüme girdin bak.
Acun Ilıcalı’dan günde kaç kişi telefon bekliyordur kim bilir... Adamın işi başından aşkın, sizinle mi uğraşacak cicişler :) sizi
Kanal 7'de, yaşanmış filmlerde "İhtiras" diye bir film vardı. Orada da bir kadın intihar etmişti. Ancak, sonra intiharı dikkat çekmek ve kariyer için yapmış olduğu ortaya çıkmıştı. Aklıma o geldi bir an.

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