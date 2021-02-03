İntiharlar ve cinayetler! Entrikalarla dolu Cecil Hotel’in gizemi çözüldü

Ürkütücü bir geçmişe sahip olan ve modern dünyanın perili oteli olarak isimlendirilen Cecil Hotel’de Gece Bekçisi Lakabıyla tanınan Richard Ramirez ve Jack Unterweger kaldı. Seri katillerin konaklamasının dışında Elizabeth Short cinayeti, Elisa Lam’ın cesedinin kayboluşu, Paullline Otton ile kocası Dewey Otton’un intiharı, Dorothy Jean Purcell’şn bebeğini öldürmesi belgesel içinde işlenen detaylar olarak kendini gösterdi.

Cecil Hotel’in içinde yaşanan ve hala tarihsel açıdan gizemini koruyan olaylar Suç Mahalli: Cecil Hotel belgeseliyle 10 Şubat’ta Netflix’te izleyiciyle buluşuyor.



