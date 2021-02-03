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İntiharlar ve cinayetler! Entrikalarla dolu Cecil Hotel’in gizemi çözüldü

Seray Üstün Seray Üstün 03.02.2021 12:05 | Son Güncelleme:
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100 yılı aşkın süredir Los Angeles şehrinin merkezindeki Cecil Hotel, zamansız ölümler ve Richard Ramirez ile Jack Unterweger gibi seri katillerin misafir olmasıyla dünya tarihinin kötü şöhretli olaylarının odak noktasında yerini aldı. Bu şöhretin ardından Cecil Hotel efsanesi belgeseliyle geri dönüyor. Otelde yaşanan olayların üzerindeki sır perdesi yıllar sonra aralanacak.

Ürkütücü bir geçmişe sahip olan ve modern dünyanın perili oteli olarak isimlendirilen Cecil Hotel’de Gece Bekçisi Lakabıyla tanınan Richard Ramirez ve Jack Unterweger kaldı. Seri katillerin konaklamasının dışında Elizabeth Short cinayeti, Elisa Lam’ın cesedinin kayboluşu, Paullline Otton ile kocası Dewey Otton’un intiharı, Dorothy Jean Purcell’şn bebeğini öldürmesi belgesel içinde işlenen detaylar olarak kendini gösterdi.

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Cecil Hotel’in içinde yaşanan ve hala tarihsel açıdan gizemini koruyan olaylar Suç Mahalli: Cecil Hotel belgeseliyle 10 Şubat’ta Netflix’te izleyiciyle buluşuyor.

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