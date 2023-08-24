İNTİKAM VAKTİ (Wrath of Man) konusu ve oyuncuları: İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? TV'de ilk kez!

İntikam Vakti filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Wrath of Man olan İntikam Vakti filmi merakla bekleniyor. Aksiyon, gerilim ve suç tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Guy Ritchie yapıyor. İşte Jason Statham'lı İntikam Vakti filmi ile ilgili detaylar...

İNTİKAM VAKTİ (WRATH OF MAN) KONUSU

Kendini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adam, her hafta zırhlı araçlarla milyonlarca dolar taşıyan bir güvenlik şirketinde işe başlar. Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans sayesinde soygunu engelleyen H’nin çalışmasını herkes takdir eder ama hiç kimsenin bilmediği bir şey vardır; aslında oldukça varlıklı olan bu adam, neden bu şirkette işe başlamıştır? H’nin tek isteği oğlunun ölümüne sebep olanlardan intikam almaktır.

İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham

Holt McCallany

Scott Eastwood

Josh Hartnett

Jeffrey Donovan

Laz Alonso

Rocci Williams

Andy Garcia

Deobia Oparei

Raul Castillo

Chris Reilly

Eddie Marsan

Tadhg Murphy

Mark Arnold

Gerald Tyler

Alex Ferns

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:30 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

22:30 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)

00:45 Dipte (Yabancı Sinema)

02:15 Dipte (Yabancı Sinema)

03:50 Kiralık Aşk

05:00 Sefirin Kızı

