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İNTİKAM VAKTİ (Wrath of Man) konusu ve oyuncuları: İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? TV'de ilk kez!

24.08.2023 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İntikam Vakti filmi ile ilgili aramalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. Jason Statham'ın başrolde olduğu aksiyon filmi bu akşam televizyonda ilk kez ekrana gelecek. Sinemadan sonra ilk kez televizyonda izleyiciyle buluşacak olan filme ilgi oldukça yoğun. Peki, İntikam Vakti filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? TV'de ilk kez!

İntikam Vakti filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Star TV'de ekrana gelecek olan ve orijinal adı Wrath of Man olan İntikam Vakti filmi merakla bekleniyor. Aksiyon, gerilim ve suç tarzı ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Guy Ritchie yapıyor. İşte Jason Statham'lı İntikam Vakti filmi ile ilgili detaylar...

İNTİKAM VAKTİ (WRATH OF MAN) KONUSU

Kendini kısaca H olarak tanıtan esrarengiz bir adam, her hafta zırhlı araçlarla milyonlarca dolar taşıyan bir güvenlik şirketinde işe başlar. Bir soygun girişimi sırasında gösterdiği üstün performans sayesinde soygunu engelleyen H’nin çalışmasını herkes takdir eder ama hiç kimsenin bilmediği bir şey vardır; aslında oldukça varlıklı olan bu adam, neden bu şirkette işe başlamıştır? H’nin tek isteği oğlunun ölümüne sebep olanlardan intikam almaktır.

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İNTİKAM VAKTİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jason Statham
Holt McCallany
Scott Eastwood
Josh Hartnett
Jeffrey Donovan
Laz Alonso
Rocci Williams
Andy Garcia
Deobia Oparei
Raul Castillo
Chris Reilly
Eddie Marsan
Tadhg Murphy
Mark Arnold
Gerald Tyler
Alex Ferns

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş
09:30 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)
22:30 İntikam Vakti (Yabancı Sinema)
00:45 Dipte (Yabancı Sinema)
02:15 Dipte (Yabancı Sinema)
03:50 Kiralık Aşk
05:00 Sefirin Kızı

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