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İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İntizar’ın gerçek adı nedir?

12.06.2021 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sokakları, Ihlamurlar Altında, Sensiz Olamam, Büyük İnsan, Nazar Boncuğum, Kalbimin En Güzeli gibi birçok eseri seslendiren ünlü sanatçı İntizar, yurt içi ve yurt dışında verdiği konserlerle milyonlara müzik ziyafeti veriyor. Babasının görevi nedeniyle farklı farklı şehirlerde yaşayan İntizar, Tunceli’de doğdu.

İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İntizar’ın gerçek adı nedir?

İzmir ve Muğla’da da yaşayan İntizar, katıldığı bir müzik yarışmasında birinci oldu. Sibel Can’ın bir konserinde sahneye çıkarak Ferdi Tayfur’un dikkatini çekmeyi başaran İntizar, o günlerden bu günlere kadar başarıyla geldi.

İNTİZAR KİMDİR?

1974 yılında Tunceli’de doğan İntizar’ın soyadı Arslan’dır. Annesi ev hanımı, babası ise askerdir. Babasının görevinden dolayı İzmir ve Muğla’da yaşayan İntizar, İzmir’de gerçekleştirilen bir müzik yarışmasında pop müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında birinci oldu. İntizar, Ağrı Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.

KONSERLE BAŞLAYAN ÜNLÜ OLMA SÜRECİ

Sibel Can’ın bir konserinde sahneye çıkarak, konseri izleyenler arasında olan Ferdi Tayfur ve Ahmet Selçuk İlkan, konserin ardından İntizar'la irtibata geçiyor, Ferdi Tayfur, İntizar'a, sesini çok beğendiğini ve ona albüm yapmak istiyor.

İNTİZAR’IN ŞARKILARI

İntizar, İstanbul Sokakları, Ihlamurlar Altında, Düzelir Be Kanka, Ardına Bakmadan, Ben Değilim, Sensiz Olamam, Zil Zurna, Büyük İnsan, Asla Bitmiyor, Özlemedin Mi?, Uykum Firari, Gelincik, Nazar Boncuğum, Kalbimin En Güzeli, Nasıl Ayrılırım Senden, Yağmur Canımı Alsın, Geçen Yıl Bu Zamanlar, Antep Çiftetellisi, Harika Bişeysin, Balköpüğüm, İz Bıraktı, Konu Sen Olunca, Saçımın Akına Bakma Sultanım, Güzel Güzel, Nasıl Dayanırsın, Nerede Olsan Gelinim, Yar Yar, Üzüm Buğusu, Çıkmaz Sokak, Sen Olmasan gibi eserleri yorumladı.

İntizar kimdir, kaç yaşında ve nereli? İntizar’ın gerçek adı nedirr

İNTİZAR’IN ALBÜMLERİ

Gece Nemi (2000)

Gelincik (1997)

Aldanırım (2003)

Göçebe (2002)

Ihlamurlar Altında / Nazar Boncuğum (2006)

Nazar Boncuğum (2005)

Aşk Yağmurları (2013)

Ömrüm Senindir (2009)

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Tayfur Sibel Can
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