iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

Özellikle Mesajlar uygulamasında bazı iPhone ve iPad sahipleri sorunlar ile karşılaşmıştı. Bugün ise Apple apar topar iOS 12.3.1 güncellemesini yayınladı. Peki, yaklaşık 77 MB büyüklüğündeki bu güncelleme ile neler geliyor?

iOS 12.3.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Mesajlar’da Bilinmeyenleri Filtrele özelliği etkinleştirilmiş olmasına rağmen bilinmeyen kişilerden gelen mesajların yazışma listenizde görülmesine neden olan bir sorunu giderir.

Mesajlar’da konu gruplarında bilinmeyen kişilerde İstenmeyen Yap bağlantısının görünmesini engelleyebilen bir sorunu giderir.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

12.9 inç iPad Pro (3. nesil)

12.9 inç iPad Pro (2. nesil)

12.9 inç iPad Pro (1. nesil)

11 inç iPad Pro

10.5 inç iPad Pro

9.7 inç iPad Pro

iPad (6. nesil)

iPad (5. nesil)

iPad Air 2

iPad Air

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod touch (6. nesil)

