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iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

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TEKNOLOJİ  | 27.05.2019 08:26 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi geçtiğimiz günlerde iOS 12.3 güncellemesini herkesin beğenisine sunmuştu. Sistemde yaşanan sorunları çözmenin yanında Apple TV uygulamasını Türkiye’de de kulanıma sunan Apple, bu sürüm ile bazı sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştu.

iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

Özellikle Mesajlar uygulamasında bazı iPhone ve iPad sahipleri sorunlar ile karşılaşmıştı. Bugün ise Apple apar topar iOS 12.3.1 güncellemesini yayınladı. Peki, yaklaşık 77 MB büyüklüğündeki bu güncelleme ile neler geliyor?

iOS 12.3.1 güncellemesi ile gelen yenilikler

Mesajlar’da Bilinmeyenleri Filtrele özelliği etkinleştirilmiş olmasına rağmen bilinmeyen kişilerden gelen mesajların yazışma listenizde görülmesine neden olan bir sorunu giderir.

Mesajlar’da konu gruplarında bilinmeyen kişilerde İstenmeyen Yap bağlantısının görünmesini engelleyebilen bir sorunu giderir.

Güncellemeyi alan modeller

iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)

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Anahtar Kelimeler:
Cupertino iOS Apple iPhone iPad

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