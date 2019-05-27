iOS 12.3 sürümünde yaşanan kritik sorunlar bu sürüm ile çözülüyor

Özellikle Mesajlar uygulamasında bazı iPhone ve iPad sahipleri sorunlar ile karşılaşmıştı. Bugün ise Apple apar topar iOS 12.3.1 güncellemesini yayınladı. Peki, yaklaşık 77 MB büyüklüğündeki bu güncelleme ile neler geliyor?
iOS 12.3.1 güncellemesi ile gelen yenilikler
Mesajlar’da Bilinmeyenleri Filtrele özelliği etkinleştirilmiş olmasına rağmen bilinmeyen kişilerden gelen mesajların yazışma listenizde görülmesine neden olan bir sorunu giderir.
Mesajlar’da konu gruplarında bilinmeyen kişilerde İstenmeyen Yap bağlantısının görünmesini engelleyebilen bir sorunu giderir.
Güncellemeyi alan modeller
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone X
iPhone 8
iPhone 8 Plus
iPhone 7
iPhone 7 Plus
iPhone 6s
iPhone 6s Plus
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone SE
iPhone 5s
12.9 inç iPad Pro (3. nesil)
12.9 inç iPad Pro (2. nesil)
12.9 inç iPad Pro (1. nesil)
11 inç iPad Pro
10.5 inç iPad Pro
9.7 inç iPad Pro
iPad (6. nesil)
iPad (5. nesil)
iPad Air 2
iPad Air
iPad mini 4
iPad mini 3
iPad mini 2
iPod touch (6. nesil)
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