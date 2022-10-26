İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den evlilik pozları! Yorum yağdı

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir (30), dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yazıcı ile Beydemir, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tivoli bölgesinde hayatlarını birleştirdi.
İkili, sürpriz bir şekilde gerçekleştirdikleri nikah törenlerinden yeni fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İpek Filiz Yazıcı, eşi ile bu karesini kalp emojisi ile birlikte takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.
Öte yandan Yazıcı, geçtiğimiz aylarda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyunculuğa üç yaşında bir reklamda oynayarak başladığını dile getiren İpek Filiz Yazıcı, "Sonra serüven küçük reklamlarla devam etti" ifadelerini kullanmıştı.
Samimi açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Oyuncu olmasaydım iç mimar olmayı çok isterdim" şeklinde konuşmuştu.