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İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den evlilik pozları! Yorum yağdı

26.10.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ve müzisyen Ufuk Beydemir, İtalya'da hayatlarını birleştirdi. Çift, sürpriz nikah törenlerinden yeni fotoğrafları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'den evlilik pozları! Yorum yağdı

Genç oyuncu İpek Filiz Yazıcı (21) ile 'Ay Tenli Kadın' şarkısıyla şöhreti yakalayan Ufuk Beydemir (30), dünyaevine girdi.

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ROMA'DA NİKAH

Geçtiğimiz yıl nisan ayında birlikteliklerini ilan eden çift, mutlu ilişkilerini evlilikle taçlandırdı. Yazıcı ile Beydemir, İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Tivoli bölgesinde hayatlarını birleştirdi.

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NİKAHTAN YENİ FOTOĞRAFLAR

İkili, sürpriz bir şekilde gerçekleştirdikleri nikah törenlerinden yeni fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayınladı. İpek Filiz Yazıcı, eşi ile bu karesini kalp emojisi ile birlikte takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin gönderileri takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

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OYUNCULUĞA ÜÇ YAŞINDA BAŞLADI

Öte yandan Yazıcı, geçtiğimiz aylarda bilinmeyenlerini anlatmıştı. Oyunculuğa üç yaşında bir reklamda oynayarak başladığını dile getiren İpek Filiz Yazıcı, "Sonra serüven küçük reklamlarla devam etti" ifadelerini kullanmıştı.

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"MİMAR OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

Samimi açıklamalarda bulunan Yazıcı, "Oyuncu olmasaydım iç mimar olmayı çok isterdim" şeklinde konuşmuştu.

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