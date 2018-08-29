İpek Tanrıyar canlı yayında yaşadığı tacizi anlattı! 'Bir baktım eli sütyenimin askısında'

Tacizcinin ismini açıklamayan Tanrıyar, 'Tam vedalaşıyorduk. O anda bir el tişörtümün altından girdi. Bir baktım sütyenimin askısında. Hemen oradan kaçtım' dedi. Sunucunun 'Tepki göstermediniz mi?' sorusuna ise 'Küçüktüm o zamanlar. Şimdi olsa canına okurum' diyerek yanıt verdi.

Ünlü oyuncu yine bir tenis firmasının katalog çekimi sırasında da tacize uğradığını söyledi.

İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar, 1980 yılında dünyaya gelmiştir. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu olan eski manken, sunucu ve oyuncudur.

Tanrıyar kariyerine mankenlik yaparak başlamıştır. Milano'da bir Türk tarafından işletilen mankenlik ajansında çalışan İpek Tanrıyar, sonrasında ekran karşısına reklam filmleri ile çıkmış ardından da sunucu ve oyuncu olarak hayatımıza girmiştir.

Ekran önünde ilk olarak dikkat çektiği proje ise dönemin en sevilen eğlence programlarından biri olan Şahane Pazar olmuştur. Şahane Pazar adlı programda Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler ile birlikte sunuculuk yapan İpek Tanrıyar, bu program sayesinde tanınmış ve sevilmiştir.

Sunuculuğun yanı sıra dizilerle de karşımıza çıkan İpek Tanrıyar, bir dönem ekranlara damga vurmuş olan, Serseri, Sıla, Sensiz Olmuyor, Bir Tatlı Huzur gibi yapımlarda rol almıştır.



