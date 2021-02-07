İpek Tenolcay Kırmızı Oda'yı salladı! İpek Tenolcay kaç yaşında?

Kurtlar Vadisi dizisindeki başarısıyla kariyerinin zirvesini yaşayan İpek Tenolcay, bu kez Kırmızı Oda dizisiyle karşımıza çıktı. Hayranlarına yıllar sonra sürpriz yapan İpek Tenolcay, sosyal medyada gündem oldu.

Dizide Pınar Deniz'in annesi rolünü İpek Tenolcay canlandırıyor.

Ekranlara geri dönen başarılı oyuncunun hayatı merak konusu oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncunun yaşı ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte İpek Tenolcay'ın yaşı ve hayatına dair merak edilenler...

İPEK TENOLCAY KAÇ YAŞINDA?

İpek Tenolcay, 12 Temmuz 1970, İstanbul doğumlu Türk manken, sinema ve dizi oyuncusu. Uzun bir dönem mankenlik yapan İpek Tenolcay 1996 senesinde Şehnaz Tango dizisi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra sunucu olarakta görev alan İpek Tenolcay iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İpek Tenolcay 1992 – 1996 yılları arasında Nurettin Ersoy ile bir evlilik gerçekleştirmiş ve ayrılmışlardır. Bu evliliğinden Yağmur Ersoy isminde bir kızı vardır.

Klavye Delikanlıları ve Atv ekranlarında yayınlanan Seviyor Sevmiyor dizisinde rol almış, ardından Vatanım Sensin dizisinde Kraliçe Sofia karakterini canlandırmıştır. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Nesrin Çakır karakteri ile izleyicinin ilgisini kazanan güzel oyuncu Erkenci Kuş dizisinde de rol almıştır.



