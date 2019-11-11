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İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2019 21:43 | Son Güncelleme

Van’da terör örgütü PKK/KCK’ye üye olmak ve örgütün propagandasını yapmak suçundan gözaltına alınan HDP’li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ve eş başkan Şehzade Kurt tutuklandı.

İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Kasım’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP’li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile eş başkan Şehzade Kurt’un yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan Yacan ile Kurt’un haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

(İHA)

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Van ipekyolu belediye başkanı azim yacan tutuklama

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