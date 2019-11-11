İpekyolu Belediye Başkanı tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 8 Kasım’da PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince HDP’li İpekyolu Belediye Başkanı Azim Yacan ile eş başkan Şehzade Kurt’un yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

Gözaltına alınan Yacan ile Kurt’un haklarında hazırlanan tahkikat evraklarıyla birlikte sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

(İHA)

