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iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 14 özellikleri ve detaylar

22.08.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü teknoloji markası Apple tarafından yeni nesil iPhone ailesinden olan iPhone 14'un satışa sunulacağı duyuruldu. Yakın süreçte satışta olacak olan iPhone 14'ün satış fiyatı ve özellikleri sorgulanmaya başlandı. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 14 özellikleri ve detaylar...

iPhone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 fiyatı ne kadar olacak? İşte iPhone 14 özellikleri ve detaylar

Yakın süreçte piyasaya sürülecek olan iPhone 14'ün satış fiyatı ve özellikleri araştırılmaya başlandı. Sızdırılmış olan bilgilere göre iPhone 14'ün fiyatı 13 serisine kıyasla 100 dolar artmış olacak. Apple'ın yeni modelleri 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max. (Weibo) olmuş olacak. Peki iPhone 14 ne zaman çıkacak?

İPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 14'ün çıkış tarihi araştırılmaya başlandı. Her sene belirli tarihlerde iPhone’un bir üst modelinin tanıtımı yapılırken, şirketten henüz bu senenin tanıtım tarihi ile ilgili yeni bir açıklama gelmedi. Ancak tanıtımın Eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ayrıca iPhone 14'den sızan ilk fotoğraflara göre yeni modeller şu şekilde olacak:

6,1 inç iPhone 14,
6,1 inç iPhone 14 Pro,
6,7 inç iPhone 14 Max
6,7 inç iPhone 14 Pro Max (Weibo)

İPHONE 14 FİYATI NE KADAR OLACAK?

iPhone 14 modellerinin fiyatları da sorgulanmaya başlandı. Gelen yeni bilgilere göre yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine göre 100 dolar daha yüksek olacak.

iPhone 14 serisinin fiyatlarının şöyle olması beklenmekte:

iPhone 14 fiyatı- 799 dolar

iPhone 14 Max fiyatı - 899 dolar

iPhone 14 Pro fiyatı- 1099 dolar

iPhone 14 Pro Max fiyatı - 1199 dolar

iPHONE 14'ÜN ÖZELLİKLERİ NELER?

iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max modellerinde ön bölümde çentikli tasarımın yerine delik + hap’ tasarıma geçileceği tahmin ediliyordu ancak yeni iddialar bunun tersini gösteriyor. Standart iPhone 14 modellerinde 2017'den bu yana kullanılmaya devam etmekte olan çentikli tasarım yer alacak.

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