iPhone SE Plus iddiaları tekrar doğdu!

iPhone SE serisi, Apple'ın uygun fiyatlı özel sürüm modellerinden oluşuyor. Şimdiye kadar bu seride 2016 yılında çıkan iPhone SE'yi ve koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2020'nin ilk yarısında çıkan iPhone SE 2020'yi gördük. Yeni bir iPhone SE ihtimali ise hiç uzakta değil. Zira geçtiğimiz günlerde Apple hakkında yaptığı başarılı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo, iPhone SE Plus adını dillendirmişti. Fakat Kuo, büyük ekranlı iPhone SE modeli ile tanışmamız için 2021'nin ilk yarısını değil, ikinci yarısını beklememiz gerektiğini söylemişti. Şimdi ise çıkan iddialar, iPhone SE Plus hakkında daha fazla şey söylüyor.

APPLE İPHONE SE PLUS İLE REKABETİ ARTIRACAK

iPhone SE Plus, Gizchina'nın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, tıpkı Ming-Chi Kuo'nun bahsettiği gibi önümüzdeki yıl çıkacak. Fakat haber kaynaklarının odaklandıkları konu, iPhone SE Plus'ın nasıl çıkacağı değil, neden çıkacağı. Zira, habere göre iPhone SE Plus'ın çıkmasının en büyük nedeni Apple'ın Çinli rakipleriyle daha iyi rekabet etmek istemesi. Söylendiği kadarıyla Apple, iPhone SE serisi ile önümüzdeki yıl Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çin menşeli rakiplerine karşı Çin ve Hindistan'da ipleri eline almaya çalışacak.