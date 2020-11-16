iPhone SE Plus iddiaları tekrar doğdu!

iPhone SE serisi, Apple'ın uygun fiyatlı özel sürüm modellerinden oluşuyor. Şimdiye kadar bu seride 2016 yılında çıkan iPhone SE'yi ve koronavirüs salgınının gölgesinde geçen 2020'nin ilk yarısında çıkan iPhone SE 2020'yi gördük. Yeni bir iPhone SE ihtimali ise hiç uzakta değil. Zira geçtiğimiz günlerde Apple hakkında yaptığı başarılı analizlerle tanınan Ming-Chi Kuo, iPhone SE Plus adını dillendirmişti. Fakat Kuo, büyük ekranlı iPhone SE modeli ile tanışmamız için 2021'nin ilk yarısını değil, ikinci yarısını beklememiz gerektiğini söylemişti. Şimdi ise çıkan iddialar, iPhone SE Plus hakkında daha fazla şey söylüyor.
iPhone SE Plus, Gizchina'nın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, tıpkı Ming-Chi Kuo'nun bahsettiği gibi önümüzdeki yıl çıkacak. Fakat haber kaynaklarının odaklandıkları konu, iPhone SE Plus'ın nasıl çıkacağı değil, neden çıkacağı. Zira, habere göre iPhone SE Plus'ın çıkmasının en büyük nedeni Apple'ın Çinli rakipleriyle daha iyi rekabet etmek istemesi. Söylendiği kadarıyla Apple, iPhone SE serisi ile önümüzdeki yıl Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi Çin menşeli rakiplerine karşı Çin ve Hindistan'da ipleri eline almaya çalışacak.
iPhone SE Plus'ın özellikleri için henüz kesin bir bilgi yok. Fakat telefonun iPhone Xr veya iPhone 8 Plus ile aynı kasayı paylaşması bekleniyor. Buna göre iOS yüklü yeni SE telefonu, 5,5 inçlik veya 6,1 inçlik Full HD bir ekrana sahip olacak. Ekran teknolojisi ise iPhone Xr veya iPhone 11'de olduğu gibi LCD olacak. 5G desteğinin ise telefonda yer alması ihtimaller arasında değil. Apple'ın iPad Air ve iPhone 12 ailesinde kullandığı A14 Bionic işlemcisinin güç vereceği söylenen yeni iPhone SE Plus'ta Touch ID de telefonun yan tarafında yerini alacak. Tabi bu noktada sıralanan tüm özelliklerin öngörülerden derlenmiş olduğunu belirtelim.
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