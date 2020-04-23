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iPhone SE Plus modelinin tanıtılacağı ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.04.2020 12:14 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devi Apple, 399 dolarlık yeni canavarı iPhone SE‘yi geçtiğimiz hafta piyasaya salmıştı. Android cephesine gelmiş geçmiş en ağır darbeyi vuracak olan iPhone SE’den sonra Apple’ın yeni planlarının olduğu ortaya çıktı.

iPhone SE Plus modelinin tanıtılacağı ortaya çıktı

Apple’a yakınlığı ile bilinen Ming-Chi Kuo yine ortaya iddialar attı ve Apple’ın iPhone SE Plus modelini tanıtacağını açıkladı.

İPHONE SE PLUS ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

iPhone 11’deki Apple A13 yonga setinden beslenecek olan bu modelin iPhone 7 Plus ve 8 Plus gibi 5.5 inç büyüklüğünde ekran ile gelmesi bekleniyor. Kamera konusunda ise çift kameraya yer vereceği söylenen Apple’ın, bu sefer RAM için 4 GB‘ı gözden çıkaracağını düşünüyoruz.

Yine LCD ekran ile gelecek olan bu modelin 499 dolar veya en iyi ihtimalle 459 dolar bandında satışa sunulacağını düşünüyoruz. Peki, Apple gerçekten söylendiği gibi 399 dolarlık canavarları ile başarılı olabilecek mi?

Android pazarında 399 dolar seviyesinde üst segmentte telefonlar alınabiliyor. Ancak bir ton para verip aldığınız bu cihazlar 2 yıl sonra güncelleme almamaya başlıyor. Ayrıca satmaya kalktığınızda ise zarar ediyorsunuz. Ayrıca iOS kadar stabil olmayan bir işletim sistemi kullanıyorsunuz. 399 dolar bandına çıktığınızda gözünüzü kapatıp iPhone SE almanız aşırı mantıklı bir hamle olacaktır.

399 dolar fiyat bandını Amerika için konuştum. Türkiye’de 5.299 TL‘den satılacak olan bu modeli almak yerine yarı fiyatına canavar gibi Android telefonlar var. Türkiye’de bu fiyata iPhone SE almak pek mantıklı değil. 4.000 TL seviyesine çıktığınızda üçlü beşli kameralı daha iyi Android telefonlar bulunuyor.

Apple’ın Türkiye’de Android pazarını bitirmek için bu modelini 4.000 TL bandında satışa sunması gerekiyordu. Ancak 5.299 TL’ye satılan iPhone SE’nin yarısının vergi olduğunu ve doların 7 bandını zorladığını unutmayalım. Yani Apple’ın yapabileceği hiç bir şey yok bu ortamda…

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iPhone SE Plus Apple iPhone SE Ming-Chi Kuo iPhone SE Plus özellikleri

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