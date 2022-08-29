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Irak karıştı! Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29.08.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'tan peş peşe son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, başkent Bağdat'ta eylem yapan Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı kişilere güvenlik güçleri tarafından müdahale edildi. Öte yandan es-Sadr yanlılarının Bağdat'taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

Irak karıştı! Ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçlerinin Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlısı eylemcilere müdahalesinde onlarca kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, Bağdat'taki Yeşil Bölge'yi basan Sadr destekçilerini hükümet kurumlarından uzaklaştırmak için kalabalığa göz yaşartıcı gaz ve silahlarla müdahale etti.

Müdahale sırasında yaralanan Sadr destekçisi onlarca eylemci hastanelere kaldırıldı.

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KAZIMİ'DEN "OLAĞANÜSTÜ" TOPLANTI

Öte yandan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Ortak Operasyonlar Komutanlığından askeri yetkililerle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Kazımi, Sadr'a bağlı kişilerin Yeşil Bölge'den acilen çekilmelerini istedi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sadr Grubu lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçilerinin başkent Bağdat’taki Yeşil Bölgeye düzenlediği baskında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

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ÜLKE GENELİNDE SÜRESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, daha önce Bağdat için ilan edilen sokağa çıkma yasağının ülkenin tamamında 19.00'dan itibaren süresiz biçimde uygulanacağını duyurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemleri nedeniyle bugün saat 15.30 itibarıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındığı bildirilmişti. (AA-İHA)

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Irak yeşil bölge
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