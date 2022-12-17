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İran'da 'Mahsa Amini' gösterileri! Ünlü sinema oyuncusu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı

17.12.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da Mahsa Amini’nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alınıp öldürülmesi sonrasında ülkede protestolar başlamıştı. Ülke geneline yayılan protestolarda İranlı ünlü sinema oyuncusu Taraneh Alidoosti’nin ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. İranlı kadın oyuncular Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi de 21 Kasım’da gözaltına alınmıştı

İran'da 'Mahsa Amini' gösterileri! Ünlü sinema oyuncusu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı

İran basınında yer alan habere göre, İranlı ünlü oyuncu Taraneh Alidoosti gözaltına alındı. Kadın Sinema Oyuncularına Yönelik Şiddetle Mücadele heyeti üyesi Sümeyye Mirşemsi’nin İranlı sinema oyuncusu Alidoosti’nin emniyet güçlerince gözaltına alındığını teyit ettiği belirtildi. Alidosti’nin ülkedeki rejim karşıtı gösterilere destek vermek, doğru olmayan içerikler paylaşmak ve eylemleri kışkırtmak gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

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GÖSTERİLERE DESTEK VERDİ

Alidoosti, 9 Aralık’ta sosyal medya hesabından başı açık bir şekilde elinde “kadın, yaşam, özgürlük” yazılı pankartla paylaşım yapmış ve ülkedeki gösterilere destek vermişti. Tahran’da Muhsin Şikari’nin idamı sonrası hesabından tekrardan paylaşım yapan Alidoosti, “Sessizliğiniz zulme ve zalime destek anlamına geliyor” ifadelerini kullanmıştı.

İKİ OYUNCU DAHA GÖZALTINA ALINMIŞTI

İran’da Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan eylemlere sosyal medya hesaplarından destek veren İranlı kadın oyuncular Hengameh Ghaziani ve Katayoun Riahi 21 Kasım’da gözaltına alınmıştı. Ghaziani, 17 Kasım'da sosyal medya hesabında bir video paylaşmış, "Bu, belki de son paylaşımım olacak" notunu eklemişti. Ghaziani paylaştığı videoda ise “Bu andan itibaren bana ne olursa olun şunu bilin; her zaman olduğu gibi son nefesime kadar İran halkıyla birlikteyim” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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