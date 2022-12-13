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İran'da tansiyon düşmüyor! Bir hafta arayla ikinci idam, korkunç iddia: Bu kareler çekilirken...

13.12.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da bir kadın kapatılan ahlak polisleri tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilerde rejim, geri adım atmıyor. Rejim gösterileri engellemek için idam sehpası kurdu. Ülke bir hafta arayla ikinci idamı gerçekleştirdi. 23 yaşında bir gencin idam edildiği belirtilirken korkunç bir iddia ortaya atıldı.

İran'da tansiyon düşmüyor! Bir hafta arayla ikinci idam, korkunç iddia: Bu kareler çekilirken...

İran'da genç bir kadın, ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmişti. Ülkede başlayan protestolar sonucunda İranlı yetkililer, ahlak polisliğinin kaldırıldığını açıklamıştı. Ülkede devam eden protestolarda rejim, bir hafta arayla ikinci idamı gerçekleştirdi. 23 yaşındaki Mecid Rıza Rahneverd, idam edilirken korkunç bir iddia ortaya atıldı.

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TEK TEK İDAM SEHPASINA ÇIKARILMAYA BAŞLANDILAR

Molla rejimi, İran'ın her yerine yayılan gösterileri engellemek için göstericileri tek tek idam sehpasına çıkarmaya başladı.

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BİR HAFTA ARAYLA İKİNCİ İDAM

İlk idamdan bir hafta sonra ikinci gösterici de infaz edildi. Meşhed kentinde protestolar sırasında tutuklanan 23 yaşındaki Mecid Rıza Rahneverd, halka açık bir şekilde infaz edildi. Rıza 2 kişiyi öldürme ve 4 kişiyi yaralama suçlamasıyla sözde mahkemeye çıkarılmıştı. Diğer mahkumlar gibi avukat tutmasına izin verilmedi. İlk duruşmada idama mahkum edildi.

İran'da ahlak polisi birimi kapatıldı! İran'da ahlak polisi birimi kapatıldı!

KORKUNÇ İDDİA

İnfazın ardından korkunç bir iddiaya ortaya atıldı. 23 yaşındaki gencin ölmeden önce annesiyle son kez görüşmesine izin verildi. Ancak ikisinin de bu kareleri çekilirken infaz kararından haberi yoktu. İnfazın üstünden 24 saat geçmeden gencin ailesine asılıp gömüldüğü haberi verildi.

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İran idam

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