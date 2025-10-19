Mynet Trend

İran'ı karıştıran görüntüler! Gösterişli düğün, iddialı gelinlik ve papyon... Gelin ise bakın kim

İran'da geçen sene bir düğünde çekilen görüntüler gündem oldu. Düğünde gelin olan kişi ülke yönetiminin önde gelen isimlerinden aynı zamanda Hamaney'in de danışmanlığını yapan Ali Şemhani'nin kızı. Düğünün gösterişli olması, gelinlik tercihi, başı açık kızlar ve damadın papyon takması ülkede tartışma konusu oldu. Görüntüleri kimin sızdırdığı ise bilinmiyor.

İran’da ülke yönetiminin önemli isimlerinden ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu iddia edilen görüntülerin sızdırılması tartışmalara yol açtı.

İran ı karıştıran görüntüler! Gösterişli düğün, iddialı gelinlik ve papyon... Gelin ise bakın kim 1

ÜLKENİN 1 NUMARALI GÜNDEMİ OLDU

Sosyal medyada paylaşılan ve Şemhani'nin kızının düğününe ait olduğu öne sürülen görüntüler, son 24 saatte ülkedeki sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok izlenen ve en çok konuşulan videolar arasında yer aldı.

Düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerde özellikle Şemhani'nin gelinin babası olarak kızının elini tutup salona götürdüğü sahne, Şemhani'nin kızının gelinliği, düğünün gösterişli olması ve damadın papyon takması dikkati çekti.

İran ı karıştıran görüntüler! Gösterişli düğün, iddialı gelinlik ve papyon... Gelin ise bakın kim 2

SIZDIRAN KİM BİLİNMİYOR

Başörtüsü konusu da sosyal medya kullanıcıları tarafından görüntülerin en tartışmalı konularından biri oldu. Şemhani ve damadının önünde zorunlu başörtüsü takmayan kadınların bulunması tepki çekti.

Geçen yıl mayısta gerçekleştirilen düğüne ait olduğu iddia edilen görüntülerin kim tarafından sızdırıldığı bilinmiyor.

İran ı karıştıran görüntüler! Gösterişli düğün, iddialı gelinlik ve papyon... Gelin ise bakın kim 3

İran'da 2013-2023 arasında Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Ali Şemhani, şu anda İran lideri Hamaney'in danışmanı olarak görev yapıyor.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

