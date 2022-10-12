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İranlı Netflix oyuncusu Elnaaz Norouzi, Mahsa Emini protestolarına destek vermek için soyundu! Paylaştığı video gündem oldu

12.10.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İranlı aktris Elnaaz Norouzi, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ile başlayan protestolara soyunarak destek verdi. Netflix'te yayınlanan Sacred Games dizisinde başrol oynayan Norouzi, iki milyon takipçisine "Çıplaklığı teşvik etmiyorum, seçim özgürlüğünü teşvik ediyorum!" dedi. Norouzi'nin protesto için soyunduğu video sosyal medyada gündem oldu.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle patlak veren protestolar, tüm ülkede devam ediyor. Aralarında oyuncuların da bulunduğu dünyanın her yerinden kadınlar farkındalık yaratmak için saçlarını keserken, 30 yaşındaki Elnaaz Norouzi, protestolara destek vermek için ilginç bir yönteme başvurdu.

"HER KADIN CANI NE İSTERSE GİYMELİDİR"

Son dönemde Netflix’teki birçok önemli projede yer alan Norouzi, İranlı kadınlara destek için soyundu. Son olarak Sacred Games’te başrol oynayan Norouzi, iki milyon takipçisiyle paylaştığı bir videoda önce giydiği hicabını çıkardı daha sonra sadece iç çamaşırıyla kaldı.

Elnaaz Norouzi4

"ÇIPLAKLIĞI TEŞVİK ETMİYORUM"

Norouzi, “Çıplaklığı teşvik etmiyorum, seçim özgürlüğünü teşvik ediyorum!” dedi.
Norouzi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın neresinde olursa olsun her kadın, ne zaman ve nerede isterse onu giyme hakkına sahip olmalıdır. Hiçbir erkek ya da başka bir kadının onu yargılamaya ya da başka türlü giyinmesini istemeye hakkı yoktur. Herkesin farklı görüşleri ve inançları vardır ve bunlara saygı duyulması gerekir. Demokrasi karar verme gücü demektir. Her kadın kendi bedeni üzerinde karar verme gücüne sahip olmalıdır!" dedi.

Elnaaz Norouzi

VİDEOSU SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Norouzi’nin bu videosu ise kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi İranlı oyuncuya desteği ve söyledikleri için teşekkür ederken, bazıları da bu eylemi ‘gereksiz’ olarak yorumladı.
Elnaaz Norouzi2

Daha önce Dior ve Lacoste gibi dünyaca ünlü lüks markalara modellik yapan Norouzi, genellikle Hindistan ve Almanya’da çalışıyor.

Elnaaz Norouzi3

NE OLMUŞTU?

22 yaşındaki Mahsa Amini, 13 Eylül'de, zorunlu başörtüsü yasalarını uygulayan ve "ahlak polisi" olarak adlandırılan İrşad devriyeleri tarafından saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında dövülerek komaya sokulduğu düşünülen Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirdi. Amini'nin ölümüyle başlayan ve ülke geneline yayılan eylemler sürüyor. Taktıkları başörtülerini yakan, saçlarını kesen kadınlar; şeriat rejiminin yıkılmasını talep ediyor.

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