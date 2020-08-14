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Ireland Baldwin sevgilisini böyle görüntüledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 14:36 | Son Güncelleme

Malibu'da tatil yapan ünlü model Ireland Baldwin, sörf yapan şarkıcı sevgilisi Corey Harper'ı telefonuyla görüntülerken objektiflere yansıdı.

Ireland Baldwin sevgilisini böyle görüntüledi

Ünlü oyuncu Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın model kızı Ireland Baldwin, son dönemlerde vaktinin büyük bir kısmını Malibu'da değerlendiriyor.

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Baldwin, önceki gün de şarkıcı sevgilisi Corey Harper ile sahile indi.

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24 yaşındaki model, sevgilisi ile güneşin ve denizin keyfini doyasıya çıkardı.

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Ireland Baldwin'in erkek arkadaşı Corey Harper, bir ara sörf yapmak için kendisini serin sulara attı.

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Baldwin de o esnada Harper'ı telefonu ile sevgilisini çekmeye başladı.

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Akrobatik hareketler sergileyen şarkıcı, saatlerce sörf yaptı.

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Moldel, meraklı bakışlarla sevgilisini izledi.

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Çift, akşam üzeri plajdan ayrılırken böyle görüntülendi.

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