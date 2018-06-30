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İrem Derici: 10 kilo aldım

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.06.2018 11:22 | Son Güncelleme

İrem Derici çok zayıfladığı ve düzgün beslenemediği için bir süre hastanede kalmış ve herkesi korkutmuştu. Derici'nin o halinden eser kalmadı

İrem Derici: 10 kilo aldım

İrem Derici’nin aşırı zayıflık ve yeme bozukluğu nedeniyle bağışıklık sistemi çökmüş, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takılan İrem Derici’nin bir deri bir kemik halinden eser kalmamıştı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen popçu, “10 kilo aldım” dedi.

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Hastaneden çıktıktan sonra İrem Derici; "Instagram için giyinir oldum. İşim gereği kullanmak zorundayım. Soğudum ama artık sosyal medyadan” demişti.

İrem Derici çok zayıfladığı ve düzgün beslenemediği için 12 Eylül’de hastanelik olmuş, 4 Ekim’e kadar yoğun bakımda kalmıştı.

İREM DERİCİ'NİN ALBÜMÜNÜN ADI

İrem Derici’nin yeni albümünün ismi belli oldu. Nişantaşı’nda, bir AVM çıkışı görüntülenen popçu, “İlk kez size açıklıyorum, albümün adı Sabıka Kaydı” dedi


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