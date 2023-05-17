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İrem Derici aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozlar verdi

17.05.2023 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Survivor’ın eski sezon yarışmacılarından olan Atakan Işıktutan ile mutlu bir beraberlik yaşıyor. Londra'ya seyahat eden ikili sosyal medya hesaplarında paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Kameralar karşısına geçen çift dudak dudağa pozlar verdi.

İrem Derici aşka geldi! Sevgilisiyle dudak dudağa pozlar verdi

Hem şarkıları hem de aşk hayatıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı İrem Derici Instagram hesabında aktif bir şekilde paylaşım yapıyor. Bir süredir Atakan Işıktutan ile aşk yaşayan Derici, mutluluk pozlarını Instagram hesabında paylaşıyor. Son olarak Londra'ya giden çift dudak dudağa pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Aşkları dolu dizgin devam eden ikili sosyal medyadan yeni karelerini paylaştılar.

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Çift dudak dudağa pozlarını 'London Baby!' mesajı ile yayınladı.

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Çiftin takipçileri bu pozlara kayıtsız kalamadı.

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Olay pozlara takipçilerinden, "Çok yakışmışlar maşallah", "Aşk yaramış İrem'e", "Nasıl güzelsiniz", "Çok yakışıyorsunuz" şeklinde yorumlar geldi.

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Aşk pozlarını beğenenler arasında Cemal Can Canseven, Melisa Döngel, Selin Ciğerci ve Berfu Yenenler de yer aldı.

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36 yaşındaki şarkıcı Instagram'da 8 milyonu aşkın takipçiye sahip.

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Atakan Işıktutan'ın Instagram hesabında 233 bin takipçisi bulunuyor.

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