İrem Derici'den Cem Belevi itirafı! "Toparlayamazsam ben bittim"

Normalleştiremediklerimizden Misiniz? serisinin Cem Belevi'den sonraki konuğu İrem Derici oldu. Aşk bağımlılığından nasıl kurtulacağını bilemediğini belirten Derici, Armağan Çağlayan'a yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Armağan Çağlayan'a konuk olan İrem Derici Cem Belevi ile yaşadığı aşkın çok büyük olduğunu ifade ederek, alkol gibi bağımlılıklarını bıraktığını söyledi. İrem Derici Cem Belevi'yi ima ederek "Ben şu anki bağımlılığımı nasıl bırakacağım? Mesela buraya oturuyorum ya o da oturdu buraya diyorum. Aklım mantığım zekam hepsi bir kutuda ve anahtarı bende değil. Çok korkuyorum çünkü kontrolüm yok ay bilmiyorum bittim." dedi.

Çağlayan "Ben sizi ayrıldınız biliyorum" deyince İrem Derici "Bir şeyler oldu toparlamaya çalışıyoruz toparlamazsak ben bittim beni toplarsınız sokaklardan. Gururumu bile kaybetmiş durumdayım" itirafından bulundu.

