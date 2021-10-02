İrem Derici'den Demet Akalın'ı kızdıracak yanıt: "Engeli yediği için canı yanıyor"

Önceki gün İrem Derici konser öncesi küfür içerikli kelimeler sarf etmiş ve konuşmanın bulunduğu video sosyal medyada yayınlanmıştı. Paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan video ile birlikte İrem Derici ve Demet Akalın arasında ipler gerildi.

İREM DERİCİ VE DEMET AKALIN ARASINDA İPLER GERİLDİ!

Twitter üzerinde İrem Derici’nin konser öncesi çekilen küfürlü bir videosu paylaşıldı. Bir kullanıcı söz konusu görüntüleri, “İyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak #İremderici” notuyla yayınladı. Paylaşım sonrası Demet Akalın ise bu tweeti beğendi. Bir takipçisi, İrem Derici’yi durumdan haberdar ederek “Demet Akalın tweeti beğenmiş İrem, ne diyorlar bunlar?” şeklinde yanıt yazdı.

Derici'den ise yanıt gecikmedi. Sevilen sanatçı takipçisine çok konuşulacak bir yanıt verdi: “Aylar önce benden engeli yediği için canı yanıyor hala belli. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin Demom.” şeklinde yanıtladı.

Bu yanıt sonrası takipçiler Twitter’da “Havada kavga kokusu var” yorumları yaptı.

Daha önce 2018 senesinde Demet Akalın, bir TV programında Derici için “Sevmiyorum o kızı, saygısız biri” yorumunda bulunmuştu. Derici de sosyal medyadan “Sarma bana, sarmayın bana” yanıtını vermişti.

Yine daha önce Akalın’ın Derici’nin bir fotoğrafına “Adamlar için bu kadar süslenseydin, şimdi kucağında bebek olurdu” şeklinde yorum yapması da çok konuşulmuştu. İki isim bir dönem ise barışmış ve Akalın Derici’nin doğum gününe katılmıştı.

