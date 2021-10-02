MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'den Demet Akalın'ı kızdıracak yanıt: "Engeli yediği için canı yanıyor"

İrem Derici'den Demet Akalın'ı kızdıracak yanıt: "Engeli yediği için canı yanıyor"

02.10.2021 03:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, önceki gün İrem Derici'nin konser öncesi kullandığı küfür içerikli kelimelerin yer aldığı bir videoyu sosyal medya üzerinden beğenmişti. Beğeni sonrası durumu fark eden Derici'nin hayranları sevilen şarkıcıya olayı haber verince İrem Derici'den yanıt gecikmedi. İrem Derici'den de Demet Akalın'ı kızdıracak bir yorum geldi.

İrem Derici'den Demet Akalın'ı kızdıracak yanıt: "Engeli yediği için canı yanıyor"

Önceki gün İrem Derici konser öncesi küfür içerikli kelimeler sarf etmiş ve konuşmanın bulunduğu video sosyal medyada yayınlanmıştı. Paylaşım sonrası sosyal medyada gündem olan video ile birlikte İrem Derici ve Demet Akalın arasında ipler gerildi.

İREM DERİCİ VE DEMET AKALIN ARASINDA İPLER GERİLDİ!

Twitter üzerinde İrem Derici’nin konser öncesi çekilen küfürlü bir videosu paylaşıldı. Bir kullanıcı söz konusu görüntüleri, “İyi şarkıcı olmak, ahlakı bozuk olmak #İremderici” notuyla yayınladı. Paylaşım sonrası Demet Akalın ise bu tweeti beğendi. Bir takipçisi, İrem Derici’yi durumdan haberdar ederek “Demet Akalın tweeti beğenmiş İrem, ne diyorlar bunlar?” şeklinde yanıt yazdı.

dericiirem23_16_9_1586339451

Derici'den ise yanıt gecikmedi. Sevilen sanatçı takipçisine çok konuşulacak bir yanıt verdi: “Aylar önce benden engeli yediği için canı yanıyor hala belli. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin Demom.” şeklinde yanıtladı.

607b09c0554282297ca1b51f

Bu yanıt sonrası takipçiler Twitter’da “Havada kavga kokusu var” yorumları yaptı.

demetakalin-instagram_16_9_1594977040-1623411370

Daha önce 2018 senesinde Demet Akalın, bir TV programında Derici için “Sevmiyorum o kızı, saygısız biri” yorumunda bulunmuştu. Derici de sosyal medyadan “Sarma bana, sarmayın bana” yanıtını vermişti.

kapak_145431

Yine daha önce Akalın’ın Derici’nin bir fotoğrafına “Adamlar için bu kadar süslenseydin, şimdi kucağında bebek olurdu” şeklinde yorum yapması da çok konuşulmuştu. İki isim bir dönem ise barışmış ve Akalın Derici’nin doğum gününe katılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdiSelin Ciğerci tartışması! Sinir krizi geçiren Deniz Akkaya camı çerçeveyi indirdi
Van Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllıkVan Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllık
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den filtresiz paylaşım! Beğeni ve yorum yağdıYasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den filtresiz paylaşım! Beğeni ve yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın İrem Derici
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig'de istifa kararı

Süper Lig'de istifa kararı

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme!

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme!

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

A Millî Takımın aday kadrosu belli oldu

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.