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İrem Derici'den konser öncesi olay yaratan sözler! "Ortalığın anasını ağlatırım"

13.07.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı sallamaya devam eden isimler arasında yer alıyor. Cesur pozlarıyla olay yaratan güzel şarkıcı, son olarak Instagram'dan yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Bodrum konseri öncesi açıklamada bulunan İrem Derici'nin kime tepki gösterdiği ise merak edildi.

İrem Derici'den konser öncesi olay yaratan sözler! "Ortalığın anasını ağlatırım"

Güzel şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla oldukça dikkat çekti. Dobra tavrı ve güzelliğiyle dikkat çeken ünlüler arasında yer alan İrem Derici, dikkat çeken 'hırs küpü' açıklamasıyla olay yarattı. İşte İrem Derici'nin o paylaşımları.

SÖZLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Her paylaşımıyla takipçilerinin dikkatini çeken güzel sanatçı İrem Derici, son olarak Instagram hesabından olay yaratan açıklamalarda bulundu.

irem derici

"ORTALIĞIN ANASINI AĞLATIRIM"

Şarkıcı İrem Derici Instagram hesabından yaptığı açıklamasında, "Bakın bu kadın hayata bir hırs küpü olarak gelmiştir. Düşmanları mutlu edeceğime, kör topal, acılar içinde bile olsa en güzel halime bürünürüm, o sahneye çıkarım.

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Ortalığın anasını ağlatırım. Neden mi? Her yer kan ağlarken hep soldoutuz bugün de soldoutuz.

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Ama anlatacağım yarın bugün neler çektiğimi yarın anlatacağım. Biraz örnek alın örnek. G.tü yayıp oturmayın" sözleriyle adeta olay yarattı.

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İrem Derici'nin bu açıklamaları sonrasında kime ithafen bu sözleri söylediği ise merak edildi.


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İrem Derici Instagram
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