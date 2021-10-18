MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Derici'den 'Yaz' paylaşımı! Silikonları dikkat çekti

İrem Derici'den 'Yaz' paylaşımı! Silikonları dikkat çekti

18.10.2021 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı iddialı paylaşımlarla ve açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici, bu defa seksi görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

İrem Derici'den 'Yaz' paylaşımı! Silikonları dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ve çocukken Mustafa Sandal'a aşık olduğunu söyleyen Derici, "O zamanlar Mustafa bana çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık. 'Biraz yaşlanır insan' dedim. 'Valla çok iyiyim değil mi?' deyip, tişörtünü kaldırdı ve kaslarını gösterdi" açıklamasıyla gündem oldu.

İrem Derici: Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdıİrem Derici: Mustafa Sandal ilk gençlik aşkımdı

Ünlü şarkıcı bu defa yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. "Yaz kafasından çıkamamışımdır" notuyla bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'nin sikilonları dikkatlerden kaçmadı.

245700990_847099935974005_7376011463673049173_n

Ünlü şarkıcıya takipçisinden gelen "Birinci sınıf silikon" yorumu dikkat çekti.

4654564


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur pozDefne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur poz
Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"Tartışma yaratacak iddia! "Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu"
Squid Game'in fedakar oyuncusu, güzelliğiyle şaşı etti!Squid Game'in fedakar oyuncusu, güzelliğiyle şaşı etti!
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

MİT dizisinde bomba gelişme! Efsane isim geri dönüyor

MİT dizisinde bomba gelişme! Efsane isim geri dönüyor

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.