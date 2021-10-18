İrem Derici'den 'Yaz' paylaşımı! Silikonları dikkat çekti

Geçtiğimiz günlerde bir programa konuk olan ve çocukken Mustafa Sandal'a aşık olduğunu söyleyen Derici, "O zamanlar Mustafa bana çok çekici gelirdi. Hatta geçen karşılaştık. 'Biraz yaşlanır insan' dedim. 'Valla çok iyiyim değil mi?' deyip, tişörtünü kaldırdı ve kaslarını gösterdi" açıklamasıyla gündem oldu.

Ünlü şarkıcı bu defa yaptığı paylaşımla dikkatleri çekti. "Yaz kafasından çıkamamışımdır" notuyla bikinili fotoğrafını paylaşan İrem Derici'nin sikilonları dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü şarkıcıya takipçisinden gelen "Birinci sınıf silikon" yorumu dikkat çekti.



