İrem Derici 'Kekremsi gerçekler acıtıyor'

İrem Derici 'depresyonda' iddialarına tatil fotoğraflarıyla cevap vermişti. Fethiye Faralya'da tatil yapan Derici bu defa veda notunu paylaştı.

Tatil sonrası İstanbul'a dönen İrem Derici fotoğrafını, 'Ah ya, yine 08:00 itibariyle yan apartmanda tadilat başlayacak ve beynime giren matkap sesiyle uyanacağım. 4 gün burada uyandıktan sonra kekremsi gerçekler acıtıyor. Neyse cicim sen çalış, çok iş, az zaman, az sabır daha... Karabasansız geceleriniz, temiz uykularınız olsun" notuyla paylaştı.





