İrem Derici 14 Ekim 2022 Cuma günü TV8'deki 2. Sayfa magazin programına konuk oluyor. Cem Belevi ile ayrılığı sonrası konser programına hız veren ünlü şarkıcı, en son sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" itirafında bulunmuştu. Başarılı şarkıcı, Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'e özel açıklamalarda bulunup magazin gündemini değerlendirecek. Peki, İrem Derici kimdir? 2. Sayfa konuğu İrem Derici kime aşık, yeni sevgilisi kim?

İREM DERİCİ KİMDİR?

21 Mart 1987 doğumlu İrem Derici Türk pop dünyasının ses getiren şarkıcılarından birisidir. Aslen Sinop Boyabatlı olan şarkıcının annesinin Jade Ediz, babasının ise Hulusi Derici olduğu bilinmektedir. Ayrıca Derici’nin Cemre adında bir kız kardeşi vardır.

4 yaşındakiyken org çalmaya başladığını söyleyen ünlü şarkıcı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Devlet Konservatuarının Piyano bölümünden mezun olmuştur. Eğitim hayatının devamında İstanbul Bilgi Üniversitesindeki Sosyoloji bölümünü tamamladıktan sonra yurt dışında Pazarlama İletişimi üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Şarkıcılık kariyerinin başlangıcı ise O Ses Türkiye adlı yarışmaya katılmasıyla gerçekleşir. Derici yarışmanın ardından 2012 yılında çıkardığı tekli çalışması olan ‘’Bensiz Yapamazsın’’ ile şarkı piyasasına ilk adımını atar. 2014 yılında çıkan ‘’Kalbimin Tek Sahibine’’ isimli şarkısıyla büyük bir başarı elde eder.

İREM DERİCİ KİME AŞIK?

İrem Derici bir süre önce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum, süperim" ifadelerine yer verdi.

İrem Derici'nin kime aşık olduğu merak konusu oldu.

İREM DERİCİ - CEM BELEVİ AŞKI

İrem Derici, sevgilisi Cem Belevi tarafından ikinci kez aldatıldığı öne sürmüştü.

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren İrem Derici ve Cem Belevi basında yer alan haberler sonrası gündem olmuştu.

İrem Derici sosyal medya hesabında Cem Belevi ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

"Saltanat sona erdi 'çeyrek popçu'. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler"

CEM BELEVİ KİMDİR?

Cem Belevi, 4 Haziran 1987 tarihinde İzmir'de ressam bir anne ve piyanist bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir. 7 yaşında ailesinin de desteği ile piyano dersleri alarak müziğe ilk adımlarını atmış olan isim, 13 yaşında gitar çalmasını öğrenmeye başlamıştır. Okul yıllarında konserler vermiş olan Belevi, ilk bestelerini de o yıllarda yapmaya başlamıştır. Üniversite eğitimi için İngiltere’ye giden isim 5 sene kaldığı İngiltere’de ilk 6 ay Cambridge'te dil eğitimi, sonrasında 1 yıl LondraDavid Game College'ta ekonomi ve 3 sene Brunel Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme okuyarak üniversite eğitimini almıştır.

Üniversite döneminin ardından Londra'nın büyüleyici ve romantik atmosferinde onlarca beste yapmıştır. Aynı zamanda Londra’dayken London Scholl Of Contemporary Music (LCCM)'te; Blues, Jazz ve Şan eğitimi almıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra kariyerine Londra’da dünyaca ünlü bir şirkette çalışarak başlamıştır. Fakat müzik yapma isteği ile her şeyi bırakmış ve Türkiye’ye dönmüştür ve 2011 senesinde albüm çalışmaları yapmıştır.

Cem Belevi, 2013 senesinde ilk albümü “Bilmezsin”i çıkartmıştır. Ajda Pekkan'dan dinlediğimiz 'Kim Ne Derse Desin' isimli şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmıştır. Ayşe Akın da, “Kim Ne Derse Desin” şarkısında Cem Belevi ile düet yapmıştır.

NERGİS NESRULLAYEVA KİMDİR?

Cem Belevi'nin İrem Derici'yi Nergis Nesrullayeva ile aldattığı öne sürülmüştü.

Nergis Nesrullayeva 7 Ekim 1997 yılında Moskova‘da dünyaya geldi.

Nergis Nesrullayeva, Best Model yarışmasına katılan bir mankendir.

Nergis Nesrullayeva tanınan mankenler ve modeller arasındadır. Ünlü mankenin, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını sürecinde oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor.

