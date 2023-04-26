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İrem Derici mavi tık için yıllık ödeme yaptı! Elon Musk'a isyan

26.04.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk geçtiğimiz günlerde mavi tik aboneliği olmayan onaylı hesapların tiklerini kaldırdı. Ücret karşılığında mavi tık veren Musk daha sonra fikrini değiştirdi ve bazı mavi tıkları iade etti. Ancak İrem Derici ödeme yapmıştı. Derici son paylaşımıyla dikkat çekti.

İrem Derici mavi tık için yıllık ödeme yaptı! Elon Musk'a isyan

Twitter, ödeme yapmadığı için ‘mavi tik’ rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirdi. Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tıkı geri gelmedi.

Ancak İrem Derici mavi tık için bir hayli ödeme yapmıştı. Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici mavi tıkının yok olmasına sinirlendi.

Ekran Alıntısı

Elon Musk'ı tagleyen Derici paylaşımında "Kız dünya para verdim nerede mavi tıkım b.k yiyen" diyerek tepki gösterdi.

Aylık 150 TL olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici beyonce

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