İrem Derici'nin hamile paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, Instagram hesabından yaptığı 'hamile' paylaşımı olay oldu. İrem Derici'ye takipçilerinden yorum yağdı.İrem Derici takipçilerini trolledi. Klip çekiminden bir fotoğraf paylaşan İrem Derici, "Sen ne zaman hamile kaldın" yorumlarına maruz kaldı. Son olarak aşırı alkollü bir şekilde objektiflere takılan ve ortaya çıkan görüntülerden dolayı özür dileyen İrem Derici, konuşulmaya devam ediyor.

İrem Derici, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini trolledi. İrem Derici, karnına koyduğu yastıkla objektiflere poz verdi. Derici’nin takipçileri “Hamilelik çok yakışmış”, “Ne ara hamile kaldın” gibi yorumlarda bulundu. İrem Derici yayınladığı fotoğrafa, "6 gün kaldı, hadi gel" notunu düştü.

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