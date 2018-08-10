İrem Derici'nin 'Sabıka kaydı' çıktı

İrem Derici’nin 2 yıldır stüdyo çalışmaları devam eden Sabıka Kaydı albümünde 13 yeni şarkı ve 1 versiyon bulunuyor. Söz ve besteleri Gökhan Şahin, Alper Narman, Onurr, Emrah Demiralp, Sinan Akçıl, Buray, Osman Çetin, Zulfi Badalov, Nehir Kıyıcı, Emre Bayer, Serhat Tekin, Kaan Karamaya, Ayşen - Kemal Şimşekyay, Kerem Güneş ve Enis Yüzer imzasını taşıyan; düzenlemelerini Osman Çetin, Okan Aki, Erhan Bayrak, Mustafa Ceceli , Bedük ve Batu Çaldıran üstlendi.

Çıkardığı tüm şarkılarla rekor satış rakamlarına ulaşan başarılı şarkıcı İrem Derici’nin bu albümdeki en özel şarkılarından biri ise Mavi Ekran adını taşıyor. Bu şarkının sözlerini kendisi yazan Derici, ilk defa kendi yazmış olduğu bir şarkıyı albümüne koydu.

2 GÜNDE KLİP ÇEKTİ

Sabıka Kaydı’nın çıkış parçası “Ben Tek Siz Hepiniz”e Murat Joker yönetmenliğinde 1 gün Ümraniye Platoları ve 1 gün Silivri’de toplam 40 kişilik casttan oluşan bir klip çeken Derici’nin klibi bugün müzik kanalları ve tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Yeni albümü “Sabıka Kaydı” nın ardından yurtiçi ve yurtdışında yoğun bir konser programına başlayacak olan İrem Derici’nin fotoğraflarını Emre Ünal çekerken stylingini Aslıgül Arslanalp yaptı.

