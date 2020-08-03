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İrem Derici: Saç telim kadar zeki olan gelip, beni yargılasın

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 13:56 | Son Güncelleme

Önceki gün Şile'deki bir plajda sahne alan şarkıcı İrem Derici, tatilde çekilen kareleri hakkında konuştu. Derici, "Bodrum tatilim güzel geçti. Bu arada beni harcadınız. Şaka yapıyorum. Selülitle mi insan olunuyor? İnsanlar benim saç telim kadar zeki olsun, daha sonra beni gelip, yargılasınlar. Defolsunlar! Keyfim yerinde" ifadelerini kullandı.

İrem Derici: Saç telim kadar zeki olan gelip, beni yargılasın

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı İrem Derici, önceki gün Şile'deki bir plajda sahne aldı.

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Konseri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, neşeli halleriyle dikkat çekti.
Derici, sahne öncesi, "Minareden atlarım, bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Toplu mesaja karşıyım. Bana atılan toplu mesajları kale almıyorum, cevap vermiyorum" ifadelerini kullandı.

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Tatilde çekilen kareleri hakkında da konuşan İrem Derici, şunları söyledi:

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Bodrum tatilim güzel geçti. Bu arada beni harcadınız. Şaka yapıyorum. Selülitle mi insan olunuyor? İnsanlar benim saç telim kadar zeki olsun, daha sonra beni gelip, yargılasınlar. Defolsunlar! Keyfim yerinde. Aylar sonra sahne alıyorum. Çok özledim. Bugün gerçekten bana bayram.

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