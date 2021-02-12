İrem Derici: Ünlü olmak için benimle oluyorlar

Son dönemde şarkılarından çok yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İrem Derici, NR1 Türk TV'ye konuk oldu.

Özel hayatı hakkında konuşan Derici, erkeklerin ünlü olmak için kendisiyle ilişki yaşadığını söyledi. Derici, "Starlarla ilişki yaşamadım. Genelde yarı ünlü veya ünlü olma yolunda ilerleyenlerle birlikte oldum. Onlar için İrem Derici, ünlü olmak için iyi bir yoldu. Ama ağzımın payını aldım. 2 yıldır hayatıma kimseyi almıyorum." dedi.

Şarkıcı ayrıca, "Birini koluma takıp 'Arkadaşlar bugün bunu ünlü ediyoruz' demiyorum. Artık midem bulanıyor. Erkeklerin bana yaklaşmasındaki yüzde 70 neden, şöhretin onlara da bulaşmasını istemeleri... Hayatım boyunca bu böyle olacak, biliyorum." şeklinde konuştu.





