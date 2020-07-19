İrem Derici'yi çıldırtan Duygu Özaslan yorumu!

Geçtiğimiz günlerde çekilen kilolu ve selülitli fotoğrafı ile magazin gündemine bomba gibi düşen Duygu Özaslan’ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Bulimia Nervoza hastalığına yakalandığı için kilo aldığını söyleyen Özaslan, son kareleriyle yine gündem oldu.

Son olarak yine Bodrum'da görüntülenen Duygu Özaslan’ın kilolu fotoğrafları sosyal medyayı salladı. O görüntülere “Selülit show Duygu Özaslan, foka bastın” şeklinde yorum gelince İrem Derici kendisini tutamadı.

“Siz şaka mısınız? Bu ne biçim yorum be!” diyen sanatçı, “Sizin gibiler yüzünden ben canımdan oluyordum 3 sene önce! Yazıklar olsun gerçekten!” ifadelerini kullandı.

Derici, geçtiğimiz yıllarda anoreksiya yaşadığı dönemde 40 kiloya kadar düşmüş ve daha sonra ameliyat masasına yatarak kendisine gelmişti. Derici, geçtiğimiz yıllarda anoreksiya yaşadığı dönemde 40 kiloya kadar düşmüş ve daha sonra ameliyat masasına yatarak kendisine gelmişti.



