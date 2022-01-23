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İrem Derici yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı: Psikolojim bozuldu

23.01.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı İrem Derici, yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte mahsur kaldı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki konserini iptal etmek zorunda kalan İrem Derici sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hayranlarına seslenen Derici "Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum" dedi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde vereceği konser için yola çıkan İrem Derici ve ekibi, kar sebebiyle trafikte mahsur kaldı. İrem Derici o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

KONSERİNİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDI

Yoğun kar yağışı sebebiyle trafikte aksamaların yaşandığı yolda mahsur kalan Derici, konserini de iptal etmek zorunda kaldı.

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Ekibiyle birlikte özel aracında yolun açılmasını bekleyen ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üzgün olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

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"Pek muhterem dostlarım. Kartepe'de bizi bekleyenler, beklemeyin. Ne gidebildik, ne dönebildik. Kaldık. Çok üzgünüm. Neyse bugün son değil. Konseri 5 Şubat'a aldık. İnşallah 5 Şubat'ta bir şey olmaz. Yağmasın, surdun. Yollar açık olsun. Psikolojim bozuldu. Ben günlerdir bu günü bekliyordum. Hayır, işin kötüsü; gelemedik de dönemiyoruz da. 5 Şubat'ta görüşürüz arkadaşlar"

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İrem Derici
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