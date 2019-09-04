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İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:56 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İrem Helvacıoğlu bikinili pozlarıyla Instagram'ı salladı

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını paylaştı.

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BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Sen Anlat Karadeniz'in yoğun geçen sezonunun ardından yaz aylarını tatil yaparak geçiren Helvacıoğlu, bikinili paylaşımlarına devam ediyor.

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Oyuncu dün de birlikte tatil yaptığı sosyal medya fenomeni olan yakın dostu Sebile Ölmez ile fotoğraflarını kalp emojisi koyarak paylaştı.

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Helvacıoğlu son olarak da toz pembe bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Instagram hesabından 2,8 milyon takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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