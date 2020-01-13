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  4. İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı

İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 13:34 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, dizinin final yapmasında aylar sonra bir itirafta bulundu. İrem Helvacıoğlu Ulaş Tuna Astepe ile olan sahnelerinde ayağının altına takoz koyduğunu söyledi.

İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe itirafı

ATV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle izlenme rekoru kıran Sen Anlat Karadeniz'in sevilen başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, kendisini görüntüleyen muhabirlerle eski partneri Ulaş Tuna Astepe hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

Final yapan Sen Anlat Karadeniz'den bahseden İrem Helvacıoğlu, "Çekimlerde takoz kullandım. Adam 1,90... Ulaş benim canım arkadaşım. Yukarı doğru bakıyorum sürekli... Gökyüzüne bakmak gibi bir şey. Takozu daha göz göze; anlatabileceğimiz şeyleri daha gerçekçi aktarabilmek adına kullandım. Gerçi ben de kısa sayılmam. 1,70 boyum ama Ulaş oldukça uzun boyluydu. Çok güzel bir partnerdi. Buradan onu çok öpüyorum" dedi.

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SİNEMA FİLMİNDE OYNAYACAK

Önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülenen İrem Helvacıoğlu, yeni projesi hakkında "Bağımsız bir sinema filmi için görüşmelerimiz tamamlandı. Tatlı bir heyecan içindeyim. Oynayacağım karakter hakkında da yakında açıklama yapacağım. Kısa bir süre gizli kalmasını istiyorum" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
irem helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe,

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