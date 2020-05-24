İrem Kanan kimdir? Survivor'da Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı İrem Kanan ne iş yapıyor?

İrem Kanan Survivor 2020 sezonundaki görüntüleriyle merak uyandırdı. Acun Ilıcalı'ya futbol, basketbol ve voleybol maçlarında eşlik eden İrem Kanan, performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Acun Ilıcalı ile iyi bir ikili olan İrem Kanan, Survivor yarışmacılarına sık sık mağlubiyetler yaşattı. Peki İrem Kanan kimdir, mesleği ne?

İREM KANAN KİMDİR?

İrem Kanan, Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyesinden birisidir. Eski Türkiye Güzeli Sinem Öztufan ile 2006 yılından beri evli.

Nikah şahitliklerini Ebru Gündeş ve Şansal Büyüka’nın yaptığı çiftin iki çocuğu var. Acun Ilıcalı ile dostluğu uzun yıllara dayanıyor. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bütün projelerdeki 'görünmeyen güç' olarak tanımlanıyor. İrem Kanan, zaman zaman Surivor yarışlarında Acun Medya takımında yer alarak performans gösteriyor.

