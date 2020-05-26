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İrem Sak'ın kürdanla imtihanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 16:01 | Son Güncelleme

Oyuncu İrem Sak, Instagram hesabı üzerinden yaptığı renkli paylaşımlarla esprili kişiliğini bolca sergilemekten geri durmuyor. Sak paylaştığı kısa videolarla öne çıkıyor.

Yer aldığı projelerde beğeni toplayan İrem Sak, bir süredir ekranlardan uzakta kalmış olsa da yaptığı esprili paylaşımlarla kendisini unutturmuyor. Özellikle corona virüsü salgını günlerinde Instagram hesabından bolca paylaşım yapan güzel oyuncu zaman zaman çekici fiziğiyle haber oluyor.

İrem Sak bu defa da kürdanlı videosu ile dikkat çekti. Ağzında çevirdiği kürdanla kısa bir video çeken İrem Sak, tehlikeli sayılabilecek bir hareketi yapmaya çalışırken görülüyor.

Sak, bu videonun altına ‘yardım gönderin’ notunu düşmüş.

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