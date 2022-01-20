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İrem Sak'ın sevgilisi kim? Kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşıyor

20.01.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu İrem Sak Nişantaşı City'de görüntülendi. 35 yaşındaki oyuncu İrem Sak bir süredir kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak sosyal medyada neden paylaşım yapmadığına dair sorulara da yanıt verdi.

İrem Sak'ın sevgilisi kim? Kendisinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşıyor

Oyuncu İrem Sak Nişantaşı'nda görüntülenince muhabirlerle kısa bir sohbet etti. Kadın-erkek ücretinin eşit olmamasına takıldığını söyleyen İrem Sak ulusal kanala iş yapmanın şartının bütçeye bağlı olduğunu belirtti. İrem Sak özel hayatıyla ilgili gelen sorulara da samimi bir şekilde yanıt verdi.

35 yaşındaki İrem Sak 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. İrem Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı.

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Ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaşım yapmamasıyla ilgili de konuştu. "Kendimi sosyal medyadan geri çektim" diyen Sak bunun sebebini de "Bir şey paylaştığımda başka yerlere çekiliyor. 'Buraya mı çekilecek, şuraya mı şekilecek?' diye düşünmekten ben olamıyorum. Beni yordular. Vallahi bir story attığımda elim ayağım titriyor artık. Artık resmen emekli oldum, atamıyorum artık" diyerek açıkladı. (SnobMagazin)


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İrem Sak
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