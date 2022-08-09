İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşka geldi!

Oyuncu İrem Sak (35)'ın bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

Sevgilisi Furkan Korkmaz'ın fotoğrafının aldına 'Benim' yazan Sak'a, Korkmazsan aynı şekilde yanıt geldi.

'Hatun' yazarak kalp emojisi paylaşan ikili kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yıl Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' Youtube kanalına konuk olan İrem Sak, sevgilisi olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu.

Güzel oyuncu, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu?" sorusunu, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. Üç yıldır sevgilim yok" şeklinde cevaplamıştı.

"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı.

