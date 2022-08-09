MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşka geldi!

İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşka geldi!

09.08.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu İrem Sak'ın kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile mutlu birliktelikleri devam ediyor. Gözlerden uzak aşk yaşayan ikili, sosyal medyada birbirlerine olan sevgilerini dile getirdi.

İrem Sak ve Furkan Korkmaz aşka geldi!

Oyuncu İrem Sak (35)'ın bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

FZtqo-XWIAMlsX7

Sevgilisi Furkan Korkmaz'ın fotoğrafının aldına 'Benim' yazan Sak'a, Korkmazsan aynı şekilde yanıt geldi.

FZtqo-jX0AADNgW

'Hatun' yazarak kalp emojisi paylaşan ikili kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

3192902_a135319ff80531f94d76b1173843148c_640x640

Geçtiğimiz yıl Seçkin Süngüç ve Fezi Altun'un ''Bize Kaldı'' Youtube kanalına konuk olan İrem Sak, sevgilisi olup olmadığı sorusuna verdiği yanıtla gündem olmuştu.

5af40b22ae298b8e00173c7b-mdDS

Güzel oyuncu, "Hiç seni sevgilinle görmedik. Hiç erkekle bir ilişkin oldu mu?" sorusunu, "Evet görmediniz. Denk gelmedi. Çekemediler. Sevgilim oldu en son 2017'de ayrıldık. Üç yıldır sevgilim yok" şeklinde cevaplamıştı.

IMG_6486

"EVET, HAYATIMDA BİRİ VAR"

Geçtiğimiz aylarda özel hayatını hakkında açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki güzel, 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile aşk yaşadığını ilk kez itiraf etti. Sak, "Hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Evet, hayatımda biri var. En son duyduğunuz şey doğruydu" şeklinde cevapladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nihal Candan'a şok 'o...' sorusu! Cevabı olay oldu Nihal Candan'a şok 'o...' sorusu! Cevabı olay oldu
Cinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşımCinsel ilişki itirafı konuşulmuştu! Mertens'in eşinden çarpıcı paylaşım
Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...Oğuzhan Koç konseri terk etti! Ortalık karıştı...
Anahtar Kelimeler:
İrem Sak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

İlginizi Çekebilir

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Yarı çıplak yemek yedi! “Normalleştirmeliyiz” dedi ama...

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Gıdısından kurtulmak için tonla para harcadı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.