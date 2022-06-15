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İrfan Can Kahveci'den sürpriz fotoğraf! Oğulcan Çağlayan'ın düğününde...

15.06.2022 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray forması giyen Oğulcan Çağlayan ile Peri Ispartalı evlendi. Oğulcan'ı düğününde Fatih Terim başta olmak üzere futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı. Fenerbahçe'ye transferinden dolayı Galatasaraylı yakın arkadaşlarıyla kavgalı olduğu iddia edilen İrfan Can Kahveci, eşiyle birlikte Oğulcan Çağlayan'ın düğününe katıldı.

İrfan Can Kahveci'den sürpriz fotoğraf! Oğulcan Çağlayan'ın düğününde...

Oğulcan Çağlayan & Peri Ispartalı çiftinin nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı. Futbol dünyasından tanıdık isimlerin katıldığı düğün sosyal medyada damga vurdu.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği İrfan Can Kahveci, kararını Fenerbahçe'den yana kullanıp Galatasaray'ı reddetmişti. Bu olayın üzerinde samimi olduğu sarı-kırmızılı futbolcularla küstüğü ve artık konuşmadığı söyleniyordu. Oğulcan Çağlayan'ın düğününe katılan İrfan Can bu dedikodulara son noktayı koymuş oldu. İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla düğünden fotoğraflarını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
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