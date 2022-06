İrfan Can Kahveci'den sürpriz fotoğraf! Oğulcan Çağlayan'ın düğününde...

Oğulcan Çağlayan & Peri Ispartalı çiftinin nikah şahitliğini Fatih Terim ve Arda Turan yaptı. Futbol dünyasından tanıdık isimlerin katıldığı düğün sosyal medyada damga vurdu.

KÜS OLDUKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği İrfan Can Kahveci, kararını Fenerbahçe'den yana kullanıp Galatasaray'ı reddetmişti. Bu olayın üzerinde samimi olduğu sarı-kırmızılı futbolcularla küstüğü ve artık konuşmadığı söyleniyordu. Oğulcan Çağlayan'ın düğününe katılan İrfan Can bu dedikodulara son noktayı koymuş oldu. İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşımla düğünden fotoğraflarını paylaştı.